7089 ساعة عمل تطوعي تنجزها بلدية دبي خلال 2023

المصدر: البيان

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استقطبت بلدية دبي منذ بداية العام الجاري 7,089 متطوعاً ومشاركاً من المهتمين بالمجال البيئي والعمل التطوعي الميداني للحفاظ نظافة إمارة دبي واستدامة بيئتها، وذلك ضمن مبادرتها المجتمعية الميدانية “ساعة.. مع عامل النظافة”، حيث نفذَ المتطوعون خلالها مهام عامل النظافة في إزالة كافة أنواع المخلفات على الشواطئ وفي الأسواق والمناطق التجارية والصناعية والسكنية والبرية والصحراوية.

واستطاعت بلدية دبي من خلال مبادرة "ساعة.. مع عامل النظافة" خلال 2023 إنجاز 7089 ساعة عمل تطوعي ميداني في مجال النظافة العامة من المتطوعين الذين ينتسبون إلى 134 مؤسسة حكومية وخاصة وأهلية، يمثلون شرائح المجتمع المحلي من الموظفين والطلبة وأصحاب الهمم. تمكنوا خلالها من جمع 15.200 طن من المخلفات على الشواطئ والمناطق الصحراوية والسكنية.

ويذكر أن المبادرة تدعم فعاليات المجتمع المحلي الخيرية والبيئة خاصةً أنها مستمرة على مدار العام. كما يمكن لأي جهة ترغب في مشاركة فرقها وموظفيها كمتطوعين في المبادرة، التنسيق مع بلدية دبي لتحديد نوع المشاركة التطوعية المرغوبة.

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