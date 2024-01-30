44 مليوناً و750 ألف مستخدم لوسائل النقل بالشارقة 2023

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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قال المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، إن عدد مستخدمي وسائل النقل بلغ خلال العام الماضي 44,750,477 راكباً، مؤكداً أن الهيئة تحرص على العمل وفق استراتيجية واضحة، ونهج مدروس لاستمرارية تطوير وتحسين الطرق الداخلية، التي تحظى جميعها باهتمام الهيئة، لضمان تعزيز منظومة الطرق بالإمارة، وفقاً لأعلى المعايير العالمية، مشيراً إلى تبني الهيئة نهج التطور والابتكار بالعمل المشترك مع مختلف الدوائر والجهات ذات الصلة.

جاء ذلك خلال مبادرة «تواصل»، التي نظمها نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، حيث تم تنظيم جلسة حوارية، جمعت ممثلي وسائل الإعلام مع مسؤولي هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، بهدف تعزيز التواصل البناء مع وسائل الإعلام المحلية، والتعريف بمبادرات الهيئة .

ولفت العثمني إلى أن عدد مستخدمي وسائل النقل بلغ خلال العام الماضي 44,750,477 راكباً، منهم 32,768,656 عدد مستخدمي مركبات الأجرة، و11,932880 راكباً من مستخدمي أسطول حافلات النقل، فيما بلغ عدد مستخدمي النقل البحري خلال 6 أشهر 48,941 راكباً، كما أن إجمالي عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال خلال 2023 أكثر من 616,312 مكالمة.

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