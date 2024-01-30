إنجاز 50% من نقاط الربط المائي ضمن استراتيجية 2036

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الوزارة انتهت بفضل تضافر جهود كافة الجهات المعنية بالدولة من إنجاز 50 % من متطلبات نقاط الربط المائي، ضمن استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2036.

وأفاد معاليه لـ«البيان» عقب رده على سؤال خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، الأربعاء الماضي، بأن الربط المائي بين إمارات الدولة من النقاط الرئيسية التي أقرتها دولة الإمارات في استراتيجية الأمن المائي، الأمر الذي يتطلب منا أن تكون شبكاتنا، ونقاط التخزين في المياه مشتركة ومتواصلة مع بعضها البعض.

وأضاف معالي وزير الطاقة والبنية التحتية: تمتلك دولة الإمارات حالياً شبكة ربط مائية، تتكون من 13 نقطة ربط شبكي، تربط بين الشبكات في الإمارات، تعمل حالياً على الإمداد اليومي، وتبادل المياه بين أبوظبي والشارقة، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، لافتاً إلى أنه في حال رصد وجود حاجة إلى رفع نسب المياه، يتم اللجوء إلى استخدام المخزون الاستراتيجي الموجود في إمارة أبوظبي.

اعتماد

وتابع معالي سهيل المزروعي: اعتمدنا استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات بزيادة عدد نقاط الربط المائي، بواقع 6 نقاط ربط جديدة، تضاف إلى منظومة تعزيز المرونة وضمان الاستدامة، بما يحقق الأمن المائي لدولة الإمارات بحلول العام 2036، مضيفاً أن «الجهات المعنية أنجزت ما نسبته 50 % من نقاط الربط (وهي 3 نقاط)، حيث عكفت شركة كهرباء ومياه دبي، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، على إنجاز عملية الربط عند النقطة 10، كما يتم حالياً دراسة إنشاء نقطة إضافية تعتبر النقطة 11».

كما أشار معاليه إلى إنشاء مشروع الربط الشبكي بين دائرة الطاقة في أبوظبي، وشركة كهرباء ومياه دبي، في منطقة سيح شعيب وغنتوت، بينما تم إنجاز نقطة الربط بين كهرباء ومياه الشارقة وشركة الاتحاد عند منطقة حمدة.

أما بخصوص نقاط الربط المتبقية من الاستراتيجية، فقال معالي سهيل المزروعي: بإنجاز إجراءات الربط في 3 نقاط، فإن المتبقي 3 نقاط أخرى، واحدة منها في حالة الطوارئ بين هيئة كهرباء ومياه الشارقة وشركة الاتحاد، جارٍ العمل عليها.

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