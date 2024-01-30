21 مليون مسافر عبروا «البوابات الذكية» بمطارات دبي 2023

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن أكثر من 21 مليون مسافر استمتعوا بتجربة السفر السلس «البوابات الذكية» عبر مطارات دبي خلال العام الماضي 2023 والتي تم تطويرها وتفعيلها بغية توفير خدمة ذاتية استباقية مميزة للمتعاملين، لتحسين تجربة السفر من خلال إنهاء إجراءات الوصول والمغادرة بواسطة البصمة البيومترية، مما ساهم في تقليل الزمن المستغرق في رحلة المتعامل وتحسين عمليه المراقبة، وزيادة كفاءة وسرعة حركة المسافرين في منطقة الجوازات.

ارتفاع تدريجي

وقال اللواء طلال الشنقيطي مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إن مطارات دبي تضم 127 بوابة ذكية موزعة على جميع المباني «1 ـــ ٢ ـــ ٣ آل مكتوم» حيث تمت زيادة عدد البوابات المستخدمة مع الارتفاع التدريجي لمستخدمي البوابات الذكية خلال الفترة من عام 2017 وحتى اليوم، مشيراً إلى أن عدد مستخدمي البوابات الذكية ارتفع من 5 ملايين و688 ألفاً و92 مسافراً عام 2017، إلى 7 ملايين و321 ألفاً و642 مسافراً عام 2018، ثم إلى 8 ملايين و476 ألفاً و26 مسافراً عام 2019، وصولاً إلى 13 مليوناً و418 ألفاً و726 مسافراً عام 2022، ليبلغ العدد ذروته في 2023 حيث سجلت 21 مليوناً و169 ألفاً و506 مسافرين.

وأشار إلى أن استخدام البوابات الإلكترونية في مطار دبي الدولي بدأ منذ عام 2002 حيث كانت تعتمد بشكل رئيس على بطاقة البوابة الإلكترونية e-gate، وفي 2017 تم التحول إلى البوابات الذكية التي كانت تعمل على وثيقة جواز السفر والهوية الإماراتية وبطاقة البوابة الإلكترونية بالإضافة إلى خاصية العين، وبعد جائحة كوفيد 19 والتدابير التي تم اتخاذها بمطارات دبي والعالم، تم الاستغناء عن جميع الوثائق على البوابة الذكية، والتحول إلى تفعيل الخدمة الاستباقية للسفر السلس على البوابات الذكية.

تطوير وتحسين

وأوضح اللواء الشنقيطي أن من أبرز التحديات التي كانت تواجه مستخدمي البوابات الذكية استخدام الهوية الإماراتية خلال فترة جائحة كورونا حيث تم إيقاف أي عملية تلامس وهو ما ساهم في تطوير وتحسين العملية من خلال «السيمليس» على البوابات الذكية، وذلك بالتعرف على البصمة البيومترية بدون أي وثائق.

وأضاف إنه لضمان رفع نسبة مستخدمي البوابات الذكية، تم تشغيل كاميرات حديثة على جميع منصات الدخول والخروج في عام 2018-2019 لتسجيل البيانات البيومترية لجميع المسافرين، حيث ساهم التحسين في رفع نسبة مستخدمي البوابات بشكل ملحوظ من 5.5 ملايين في 2017 إلى 13.4 مليوناً في 2022 أي ما يقارب 3 أضعاف العدد، كما تمت إضافة شعار البوابات الذكية لحاملي التأشيرات للمسافرين المسجلين مسبقاً لتسهيل عملية إرشادهم لاستخدام الخدمة والتأكد من وقوف المسافر في الموقع المحدد داخل البوابة الذكية لضمان سرعة الإنجاز وسهولة التقاط البصمة البيومترية.

شراكة استراتيجية

وتابع اللواء الشنقيطي أنه تم التعاون مع الشريك الاستراتيجي (مطارات دبي) لتوفير ملصقات توضيحية ليتم توضيح موقع وقوف المسافر في المكان المحدد، كما تم إجراء تحسين مع الشريك الاستراتيجي (طيران الإمارات) لإضافة ملاحظة «smart gate»على بطاقة الصعود لتحسين آلية توجيه المسافرين من قبل موظفي مطارات دبي عند وصولهم لصالة الجوازات لاستخدام الخدمة، كذلك تم تدريب موظفي مطارات دبي «May I Help You» على التحسينات، وتعديل اللوحات الإرشادية والإلكترونية في المطار لتثقيف المسافرين قبل وصولهم لمنطقة الجوازات.

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