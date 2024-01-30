مدارس الإمارات تجري الاختبارات التكوينية لطلبة الصفوف من الـ5 إلى الـ12

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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تعكف مدارس الدولة الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم حالياً على إجراء الاختبارات التكوينية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2023 - 2024، للصفوف من الـ5 إلى الـ12، التي حددت مواعيدها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وتستمر حتى 6 فبراير المقبل.

وتضم إجراءات التقييم التكويني للفصل الثاني 3 اختبارات قصيرة، ونشاطين كتابيين، وعلى المعلم إعداد التقييم الذي يضم في مكوناته نشاطات كتابية واختبارات قصيرة، وتكون مفردات الاختبارات القصيرة موضوعية، وتأتي على شكل اختيار من متعدد على نظام «سويفت أسس».

ويحدد المعلم اليوم والوقت الأنسب لتطبيق الاختبار خلال الأسبوع المقرر، على أن يطبق النشاط الكتابي مرتين خلال الفصل الدراسي الثاني، وبإمكان المعلم الاختيار من أنشطة كتاب الطالب أو دليل الطالب التفاعلي أو تطبيق نشاط آخر يراه مناسباً، ويرصد المعلم 20 درجة لكل نشاط.

وتؤكد الموجهات العامة للتقييم التكويني أن يطبق الاختبار القصير 3 مرات منفصلة على مدار الفصل الدراسي الثاني، على أن تكون مدة كل اختبار قصير 30 دقيقة، ويتكون الاختبار الواحد من 10 مفردات موضوعية، ويرصد المعلم 20 درجة لكل اختبار، ويدون المعلم كافة الدرجات للأنشطة الكتابية والاختبارات القصيرة في سجله، وترصد الدرجة النهائية في نظام المنهل من 100 عبر جمع درجات الطالب الـ5 في التقييم التكويني على أن يحتسب لكل اختبار 20 درجة.

وبحسب النماذج المعتمدة لجداول الاختبارات التكوينية في بعض المدارس الخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، أدى طلبة الـ12 بمسارَيه العام والمتقدم اختبارات مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية، في 24 و25 يناير الجاري، وأدى الطلبة أمس الاثنين الموافق 29 يناير اختباراً في مادة الرياضيات.

ومن المقرر أن يؤدي الطلبة الاختبار في مادة اللغة العربية اليوم 30 يناير، على أن يتقدموا لاختبار اللغة الإنجليزية غداً الأربعاء 31 يناير، ثم العلوم الصحية يوم الخميس 1 فبراير المقبل، على أن يخضع طلبة الـ12 المسار العام لاختبار «الكيمياء أو الأحياء» يوم الجمعة 2 منه، بينما يؤدي طلبة الـ12 المسار المتقدم الاختبار في مادة الكيمياء في اليوم ذاته.

ويتقدم طلبة المسارَين العام والمتقدم لاختبار الفيزياء يوم الاثنين 5 فبراير المقبل، ويختتمون الاختبارات التكوينية بمادة علوم الحاسوب يوم 6 من الشهر ذاته.

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