«كهرباء دبي» تبحث التعاون مع وزارة أمن الطاقة البريطانية

المصدر: لندن - البيان

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عقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، اجتماعاً مع أندرو بويي، وزير أمن الطاقة والحياد الكربوني البريطاني، في المقر الرسمي لمكتب رئيس وزراء بريطانيا في 10 داونينغ ستريت، في لندن بالمملكة المتحدة.

وركز الاجتماع على تبادل الأفكار حول التحولات والاتجاهات العالمية في قطاع الطاقة من خلال الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وضرورة حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، بالإضافة إلى التعاون الاستراتيجي المشترك لتفعيل مساهمة المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة البريطانية في مشاريع الهيئة في قطاعي المياه والطاقة النظيفة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة وتنمية الاستثمارات في القطاعات الواعدة، إلى جانب تعزيز أبرز الفرص الاستثمارية في البلدين، وتحقيق الأهداف المشتركة في السعي لتعزيز أمن الطاقة والوصول إلى الحياد الكربوني.

أحدث التقنيات

وأَطلَع معالي الطاير الوزير البريطاني خلال اللقاء على أحدث التقنيات في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة ودور الهيئة في دعم مستقبل الطاقة النظيفة واستراتيجيات دولة الإمارات في إطار تحقيق الالتزام بالمبادرة الوطنية الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، مؤكداً أهمية تعزيز الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون وضمان بنية تحتية مرنة ومستدامة للطاقة، وشدد على أهمية التعاون الدولي وتبادل المعرفة لمواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ وضرورة التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة.

مشاريع ومبادرات

كما استعرض معالي الطاير مشاريع ومبادرات وخطط هيئة كهرباء ومياه دبي الرائدة التي تهدف إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة وكيفية تسخير الهيئة إمكاناتها لمواكبة التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، وأكد معاليه سعي الهيئة لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 ومبادرة الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، ومن أهم مشروعاتها لتحقيق ذلك مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي يعد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم في موقع واحد، وفق نظام المنتِج المستقل، وبقدرة إنتاجية ستصل إلى 5000 ميجاوات بحلول 2030.

وتحدث معاليه عن مشروع المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا، الأولى من نوعها في منطقة الخليج، بقدرة إنتاجية تصل إلى 250 ميجاوات وبسعة تخزينية 1,500 ميجاوات ساعة، ومشروع محطة «الهيدروجين الأخضر» الذي دشنته الهيئة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، ويعد المشروع التجريبي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومصدراً واعداً للطاقة ومن بين المصادر الصديقة للبيئة.

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