الجينوم الإماراتي يستهدف جمع مليون عينة

المصدر: دبي- شيرين فاروق

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أكدت الدكتورة أسماء المناعي المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة بأبوظبي على هامش معرض الصحة أن برنامج الجينوم الإماراتي يستهدف الوصول إلى جمع مليون عينة من المواطنين الإماراتيين خلال السنوات القادمة على مستوى الدولة، حيث تمكن البرنامج من تسجيل بيانات نصف مليون عينة على مستوى الدولة، مشيرة إلى استفادة 250 مواطناً مع أسرهم.

وأوضحت أن البرنامج يتضمن أكثر من 850 مرضاً جينياً نادراً، كذلك يدخل في اختبار جيني اختيارياً ضمن برنامج فحوصات ما قبل الزواج بأبوظبي، في إطار التدابير الوقائية التي تحرص الدائرة على تطبيقها لحماية صحة وعافية أفراد المجتمع، ومن المتوقع لهذا الاختبار الجيني أن يغطي 570 حالة طبية، حيث يقوم هذا البرنامج الوقائي لتحديد نواقل الأمراض الوراثية للأشخاص الذين يخططون للزواج، والكشف عن قابلية انتقال أي أمراض وراثية ومزمنة لمولودهم.

ولفتت المناعي إلى أن فحوصات ما قبل الزواج هي أمر حتمي في دولة الإمارات، وتأتي هذه المبادرة الجديدة المعنية بتوسيع نطاق الاختبارات الجينية في إطار التحسين والتوسع المستمرين لبرامج الفحص التي يقودها مركز أبوظبي للصحة العامة، والتي تخدم المجتمع ويتم تقديمها على أساس طوعي بحيث يطلب الأزواج الاستشارة من تلقاء أنفسهم، ويصب هذا البرنامج في صالح الأجيال المستقبلية بحيث سيتمكن الأزواج الجدد من التعرف على الجينات المسببة للأمراض والتي قد يحملها الأبناء مستقبلاً، وسيساهم هذا البرنامج في بناء مجتمع أكثر صحة وسلامة مما سيسهم كذلك في تقليل عبء العلاج على الأهل وعلى القطاع الصحي.

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