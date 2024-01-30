تزويد المستشفيات بـ«روبوت» لسحب الدم

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية خلال المعرض عن تزويد المنشآت الصحية التابعة لها بأحدث ما توصلت إليه العلوم الطبية التقنية، وذلك عن طريق إدخال خدمة روبوت سحب الدم، لتكون المؤسسة الأولى إقليمياً في استخدام هذا الروبوت، والذي سيساهم في توفير 80 % من الوقت المتطلب من الطاقم، و50% من وقت انتظار المرضى لتقديم خدمة سحب الدم، حيث تعد التقنية المستخدمة الأولى من نوعها إقليمياً في مجال سحب الدم.

ويستخدم الروبوت تقنية الذكاء الاصطناعي والأشعة تحت الحمراء التي تضمن جودة عالية من الخدمة، وهو حاصل على 56 براءة اختراع في خمسة مجالات مختلفة، ويوجد ثلاث تقنيات أخرى سيتم تقديمها للاعتماد قريباً، حيث تغطي هذه المجالات جميع الأنظمة الداخلية والتقنيات المستخدمة، كما سيتم توسيع براءات الاختراع الجديدة لتشمل دولة الإمارات العربية المتحدة في المستقبل القريب.

وتستعرض المؤسسة خلال المعرض 27 مشروعاً صحياً متنوعاً، منها 15 مشروعاً تنفرد المؤسسة بعرضها لأول مرة على منصتها إقليمياً.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن التقنيات التكنولوجية الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت ثورة في مجال الرعاية الصحية، وأصبحت ركيزة أساسية من ركائز تطوير جودة الخدمات الطبية وتعزيز الرعاية الصحية الشاملة.

ولفت الدكتور عبدالله النقبي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الصحية المساندة بالإنابة إلى أن التكنولوجيا ليست مجرد وسيلة للتقدم، بل شريك حيوي يسهم في تحسين حياة الأفراد وتقديم خدمات صحية فعالة.

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