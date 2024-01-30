«أبوظبي للتقاعد» يقدم خدمات صحية للمتقاعدين والمستحقين وأسرهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقع صندوق أبوظبي للتقاعد اتفاقية تعاون مع مستشفى ريم بإمارة أبوظبي، لتَقديم مجموعة من خدمات الرعاية الصحية المتميزة للمتقاعدين والمستحقين المسجّلين لدى الصندوق وأسرهم.

وتأتي الاتفاقية في إطار تَعزيز سبل التعاون بين الطرفين وتوطيد علاقات الشراكة، واستمراراً لجهود الصندوق في تَوسيع شبكة المزايا الاجتماعية للمتقاعدين المسجّلين لديه لا سيما الخدمات الصحية الحصرية في المؤسسات الرائدة.

وقَّع الاتفاقية أمس خلف عبد الله رحمه الحمادي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد، وزيد السكسك رئيس مجلس إدارة مستشفى ريم. وسيقدم مستشفى ريم خدمات الاستشارات الطبية، وأولوية حجز المواعيد والعمليات الجراحية للمتقاعدين والمستحقين وأسرهم، وكذلك الأولوية في حالات الرعاية العاجلة. بالإضافة إلى خدمات توصيل الأدوية إلى المنزل.

وتُمكن الاتفاقية المتقاعدين والمستحقين وأسرهم من الحصول على تخفيضات حصرية دائمة بقيمة (25%) على الخدمات العلاجية والفحوصات الطبية التي لا يشملها التأمين الصحي، إضافة إلى إتاحة حضور الجلسات والمحاضرات التوعوية والفعاليات الصحية المتنوعة التي ينظمها المستشفى حصرياً للمتقاعدين والمستحقين من الصندوق.

ويستطيع المتقاعدون الوصول والاستفادة من الخدمات الصحية المخصصة لهم حصرياً عبر الاتصال على الخط الساخن للمستشفى (8007444)، أو التوجه مباشرة إلى المستشفى وطلب الخدمة الحصرية المخصصة.

وأكد خلف عبداللَه رحمه الحمادي، المدير العام بصندوق أبوظبي للتقاعد، حرص الصندوق على عقد الشراكات مع المؤسَّسات الرائدة الناجحة والمتَميزة في الدولة في مجال الخدمات الطبية وذلك لتوسيع نطاق المزايا والمنافع الاجتماعية للمتقاعدين والمستحقين المسجَّلين لدى الصندوق.

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