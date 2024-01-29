«البنية التحتية» تبحث التعاون مع معهد بكين للأبحاث

المصدر: أبوظبي- وام

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عقدت وزارة الطاقة والبنية التحتية اجتماعاً مع وفد معهد بكين لأبحاث جيولوجيا اليورانيوم، وذلك في ديوان الوزارة في أبوظبي.

ورحب خالد الحوسني مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية بالوفد، وشكرهم على اهتمامهم بالتعاون مع الوزارة في المجالات المتصلة بالتعدين.

وتم خلال الاجتماع، استعراض استراتيجية الثروة المعدنية التي أعدتها الوزارة، إضافة إلى مناقشة أوجه التعاون المختلفة في مجالات الجيولوجيا والتعدين.

واستعرض الوفد عدداً من مشاريع المعهد التي يجري تنفيذها في المنطقة، متضمنةً أحدث التقنيات التي تم الوصول إليها في مجال الاستكشاف الجيوفيزيائي والجيولوجي والطاقة.

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