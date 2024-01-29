انعقاد البرلمان العربي للطفل 18 فبراير

المصدر: الشارقة - البيان

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كشف أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، أن الأمانة العامة للبرلمان العربي للطفل تبذل جهودها حالياً وتستعد لاستضافة الجلسة الثالثة من الدورة الثالثة للبرلمان العربي للطفل، من 18 إلى 27 فبراير 2024، وتم تكثيف الجهود ورفع مستوى الجاهزية لضمان إعداد برنامج فعاليات شامل وناجح.

وقال: إن استعداد الشارقة لاستضافة البرلمان العربي للطفل يعكس التزامها بتوفير بيئة تشجع على تطوير وتعزيز قدرات أطفالنا، ونحن نسعى جاهدين لضمان تحقيق أهداف البرلمان العربي للطفل وتطوير مواهبهم لتمثيل الطفولة العربية.

وأضاف: يشهد الحدث مشاركة واسعة من أعضاء البرلمان العربي للطفل من مختلف دول الوطن العربي، حيث سيتمكن الأطفال من المشاركة في برامج تعليمية وإثرائية وترفيهية والقيام بجولات سياحية تسهم في تنمية مهاراتهم وإثراء خبراتهم، وذلك في إطار حرص الشارقة على تقديم دعم كامل لتحقيق أهداف البرلمان العربي للطفل وتعزيز نمو وإبداع الأطفال العرب.

وأفاد أن انعقاد الجلسة الثالثة للبرلمان العربي للطفل في دولة الإمارات العربية المتحدة بإمارة الشارقة يأتي بأهمية كبيرة لأطفال الوطن العربي، حيث إن هذا اللقاء يشكل منصة فريدة للأطفال للتفاعل والتواصل، ويمكنهم من تبادل الأفكار والتجارب والتعرف على ثقافات متنوعة، ومناقشة قضاياهم، ويسهم هذا اللقاء في بناء جيل واعٍ ومتحد، يفهم قضاياه ويشارك في صياغة مستقبله بشكل فعّال.

وأكد أن الجلسة الثالثة للبرلمان العربي للطفل التي ستعقد في الثامن عشر من شهر فبراير هي مناسبة قيّمة لتشجيع المشاركة الفعّالة وتطوير مهارات القيادة والحوار لدى أطفال الوطن العربي. إضافة إلى ذلك، تسهم هذه الجلسة في نقل القيم المعرفية والإنسانية والاجتماعية إلى الأجيال الصاعدة، ما يسهم في ترسيخ روح المسؤولية الاجتماعية والانتماء إلى الوطن العربي في نفوس الأطفال، ويمهد الطريق لبناء مستقبل واعد ومستدام.

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