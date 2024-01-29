"دبي الطبية" تصدر تقريراً حول نمو قطاع الرعاية الصحية على هامش معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024

المصدر: وام

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أصدرت سلطة مدينة دبي الطبية - الجهة المنظمة والمشرفة على نمو وتطور الأعمال في مدينة دبي الطبية - اليوم تقريراً بعنوان "أبرز ملامح منظومة الرعاية الصحية في دبي" والذي يقدم تحليلات هامة ومؤشرات نمو قوية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة.

ويسلط التقرير الجديد - الذي تم إصداره على هامش فعاليات معرض ومؤتمر "الصحة العربي 2024 " الذي انطلق اليوم بمركز دبي التجاري العالمي - الضوء على التزام مدينة دبي الطبية بتعزيز منظومة الرعاية الصحية الحيوي ومنهجيتها في تمكين تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية والتعاون مع المنظمات الدولية.

وتعكس النتائج الرئيسية التي يقدمها التقرير الدور الرئيسي الذي تلعبه مدينة دبي الطبية بصفتها الوجهة المتخصصة في استثمارات قطاع الرعاية الصحية في دبي حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع عائدات المدينة الطبية من عام 2020 وحتى 2024 وفق معدل نمو سنوي مركب قدره 16%.

ويؤكد هذا الارتفاع التزام مدينة دبي الطبية الراسخ بضمان كفاءة منظومتها واستدامتها ويبرز ثقة أبرز المستثمرين المحليين والعالميين في مجال الرعاية الصحية بقدرتها على تمكين فرص النمو في القطاع الصحي الحيوي في دبي.

كما يشير التقرير إلى النمو اللافت لقطاع الرعاية الصحية في دبي والزيادة الكبيرة في النفقات المخصصة له لدى القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات.

وتظهر التوقعات وصول إنفاق القطاع العام إلى 104 مليار درهم والقطاع الخاص إلى 22 مليار درهم بحلول عام 2027 وفق معدل نمو سنوي مركب 7.5% و8.8% على التوالي.

ويلقي التقرير الضوء على التوسع الذي تقوم به مدينة دبي الطبية في إطار المرحلة الثانية والتي تهدف إلى تحقيق التكامل بين منظومة الرعاية الصحية والرعاية الوقائية والرفاهية وأسلوب الحياة العصري. ونجحت المرحلة الثانية التي تمتد على مساحة 22 مليون قدم مربعة في استقطاب استثمارات استراتيجية بقيمة 1.03 مليار درهم منذ عام 2019 حتى اليوم والتي توزعت وفق نسب 57.65% للاستخدامات التجارية والسكنية و18.88% للضيافة والسكن و10.73% للرعاية الصحية و10.11% للاستخدامات التجارية والضيافة و2.63% للسكنية. وينسجم تطوير المرحلة الثانية مع التزام مدينة دبي الطبية بإستقطاب مزيد من المستثمرين وتوسيع مرافق الرعاية الصحية والسكنية لمواكبة الاحتياجات المتنامية لسكان دبي.

وانطلاقاً من رؤية إمارة دبي في إرساء قطاع رعاية صحية حيوي لتلبية احتياجات السكان المتوقع وصول عددهم إلى 5.8 مليون نسمة بحلول عام 2040 وخطة مدينة دبي الحضرية 2040 الرامية إلى زيادة مساحة الأراضي المخصصة للمرافق التعليمية والصحية بنسبة 25% ..تؤدي مدينة دبي الطبية دوراً محورياً في اجتذاب الاستثمارات للمساهمة في تحقيق هذه التطلعات وإرساء مجتمع نابض وصحي وشامل للسكان والزوار على حد سواء.

وقال علاء المنيني الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في سلطة مدينة دبي الطبية " نسعى دوماً إلى عقد مزيد من الشراكات لتعزيز خدمات الرعاية الصحية وجذب استثمارات تساهم مباشرة في تحقيق أهداف خطة دبي الحضرية 2040..وتشمل التزاماتنا تطوير شراكات استراتيجية وإنشاء عيادات صحية مجتمعية وريادة مفاهيم العيش المشترك المبتكرة. وفي ظل التطور المستمر لقطاع الرعاية الصحية فإننا نحافظ على صدارتنا للقطاع وتسجيل نمو غير مسبوق وإظهار التزامنا بإنشاء منظومة رعاية صحية ورفاهية شاملة".

وبيّن التقرير نمو القوى العاملة في مدينة دبي الطبية من 10 آلاف موظف في عام 2021 إلى 11,500 موظف في عام 2024 ويعكس ذلك الدور المحوري لمدينة دبي الطبية في تعزيز تقديم خدمات الرعاية الصحية لتلبية الطلب المتنامي في القطاع.

وتقدم منظومة الرعاية الصحية في مدينة دبي الطبية اليوم مجموعة واسعة من الخدمات الطبية عن طريق 481 منشأة مسجلة لديها بما يشمل إجراءات التشخيص المتقدمة والعلاجات التخصصية والعمليات الجراحية إلى جانب خدمات كاندينكسي أول عيادة طبية روسية في دبي.

وتضم مدينة دبي الطبية اليوم 195 منشأة طبية ووصل عدد الشركات العالمية التي تتخذ من المدينة الطبية مقراً إقليمياً لها إلى 130 شركة وهي تواصل قيادة جهود تطوير قطاع الرعاية الصحية في دبي مما يوفر وصولاً مباشراً إلى شبكة غير مسبوقة من الشراكات.

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