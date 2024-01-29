«دبي لرعاية النساء والأطفال» تطلع منتسبين من «الداخلية» على أفضل الممارسات

المصدر: دبي - البيان

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استقبلت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال عدداً من المنتسبين من وزارة الداخلية في برنامج تدريبي للاختصاصيين في حماية الطفل لعام 2023، وذلك بهدف إطلاعهم على أفضل الممارسات، إضافة إلى تعزيز المهارات والمعرفة في مجال حماية الأطفال وتعريفهم بطرق تحسين الخدمات الإيوائية لضمان بيئة آمنة وصحية للأطفال المحتاجين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي المؤسسة نحو تعزيز مشاركة المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والخاصة في مجال حماية المرأة والطفل، وإطلاعهم على أفضل الأدوات والممارسات التي يمكن انتهاجها، وذلك من خلال البرامج التدريبية التي تضطلع بها المؤسسة.

وقالت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، إن استقبال عدد من منتسبي الوزارة في إطار برنامج تدريبي لاختصاصيي حماية الطفل لعام 2023 يهدف إلى تعزيز مهارات الحماية والرعاية لدى فرق العمل المختصة في ميدان حماية الطفل، وتمكينهم من التفاعل مع تحديات حماية الطفل في المجتمع، مؤكدة التزام المؤسسة بتقديم بيئة تعلم مثلى وفرص تدريب متقدمة للمشاركين، لتعزيز قدراتهم وتطوير مهاراتهم في خدمة هذا القطاع الحيوي.

وأشارت إلى أهمية هذا التبادل التدريبي بين المؤسسة ومنتسبي وزارة الداخلية، موضحة أن هذا التعاون يرسخ التفاهم المشترك، ويسهم في تعزيز الجهود المشتركة لحماية حقوق الأطفال وتوفير البيئة الملائمة لتنميتهم، ويزود الأفراد بمختلف الأدوات والمعارف اللازمة للتعامل مع مختلف الحالات ذات الصلة، وأكدت استعداد المؤسسة لتقديم الدعم الكامل للجهات الحكومية والخاصة المعنية بحماية الطفل، والمضي قدماً في توفير خدمات عالية الجودة لتحقيق أهدافها الرامية إلى النهوض بواقع النساء والأطفال في المجتمع.

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