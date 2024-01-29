شرطة رأس الخيمة و«مركز الإحصاء» يوقعان مذكرة تفاهم

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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وقعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، مذكرة تفاهم وشراكة مع مركز رأس الخيمة للإحصاء، للتنسيق والتعاون بشأن البيانات الإحصائية في الإمارة، وتبادل المعارف والدراسات ونتائج استطلاعات الرأي، تعزيزاً لجودة الحياة الأمنية في رأس الخيمة، وحسب دليل الشراكات المعتمد بوزارة الداخلية.

ووقّع مذكرة التفاهم، من جانب شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، ومن جانب مركز رأس الخيمة للإحصاء، نجوى نجيب يعقوب المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة للإحصاء.

وأكد اللواء علي النعيمي، أن توقيع مذكرة التفاهم جاء في إطار تعزيز التنسيق المشترك بين الجهتين لتقديم التقارير البيانية والإحصائية والتغذية الراجعة التي تدعم التخطيط الأمني في الإمارة، بالاستفادة من أفضل وأحدث التقنيات والحلول الإحصائية المبتكرة، في مختلف المجالات الأمنية والمرورية والجنائية والمجتمعية للمساهمة في استشراف المستقبل، وضمان تحقيق الاستدامة الشرطية.

من جانبها، أكدت نجوى يعقوب حرص مركز رأس الخيمة للإحصاء على تبادل المعلومات وتقديم الدعم في المجال الإحصائي من خلال توفير بيانات دقيقة تراعي المعايير الدولية باستخدام أحدث التقنيات وعمل استطلاعات الرأي والدراسات الأمنية التي تساهم بدورها في تزويد القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بقاعدة بيانات موثوقة، لافتة إلى أن هذا التعاون يشكل خطوة مهمة ضمن سعي مركز رأس الخيمة للإحصاء إلى تعزيز شراكاته الاستراتيجية وتحقيق أهدافه.

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