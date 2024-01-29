6.5 مئوية أقل درجة حرارة مسجلة في الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجلت المحطات الأرضية التابعة للمركز الوطني للأرصاد، اليوم، أقل درجة حرارة على الدولة بواقع 6.5 درجات مئوية في جبل جيس برأس الخيمة عند الساعة 7:45 صباحاً، بينما سجلت أعلى درجة في كلباء بالشارقة بواقع 29.9 درجة مئوية عند الساعة 3:45 عصراً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

واستمر طقس اليوم "الاثنين" غائماً جزئياً، ليصبح غائماً على الجزر وبعض المناطق الغربية بعد الظهر، وكانت الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً والبحر ظل مضطرباً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان، وشهدت مناطق متفرقة شمالاً سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة، حيث سقطت أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة على الشارقة وفي رأس الخيمة على وادي البيح وخفيفة على شمل.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس يوم غد "الثلاثاء" غائماً جزئياً وغائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق خاصة الغربية، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

كما يتوقع المركز الوطني سقوط أمطار متفاوتة خلال الأيام المقبلة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز