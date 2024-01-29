انطلاق معرض الصحة العربي 2024 بمشاركة محلية وعالمية واسعة

المصدر: دبي- شيرين فاروق

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انطلقت الدورة التاسعة والأربعون لمعرض الصحة العربي 2024 في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 29 يناير إلى 1 فبراير 2024 بمشاركة محلية وعالمية واسعة.

ويحظى المعرض هذا العام بحضور ما يزيد على 3450 شركة عارضة من 180 دولة حول العالم، إلى جانب حضور نحو 3600 مندوبي مؤتمرات، وآلاف الزيارات من مختلف بقاع العالم إلى ما يقارب الـ 10 مؤتمرات، وستشتمل هذه المؤتمرات على أكثر من 165 جلسة، و330 متحدثًا.

تستعرض وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة – أبوظبي وهيئة الصحة بدبي خلال المشاركة في المعرض حزمة من المبادرات المبتكرة والخدمات الصحية الرقمية، ضمن منصة وطنية موحدة تحت شعار "صحة الإمارات"، لإبراز مبادراتها الحالية والمستقبلية، لتطوير نظام القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل، بما يعزز من تنافسيته ومرونته وفعاليته، ومواءمته مع توجهات وأولويات الدولة في الاستدامة والتنافسية والريادة لتعزيز جودة الحياة.

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