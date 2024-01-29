«استشاري الشارقة» يجيز مشروع الرد على خطاب افتتاح المجلس

المصدر: الشارقة - البيان

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أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ضمن أعمال جلسته الثالثة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر، المشروع المقدم من قبل اللجنة المشكلة للرد على خطاب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في الجلسة الافتتاحية الأولى للمجلس.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس بمقره برئاسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس، حيث تلت العضوة المهندسة جميلة محمد الفندي الشامسي، مقرر اللجنة المشكلة، مشروع خطاب الرد الذي شكله المجلس برئاسة حليمة حميد العويس، وعضوية رؤساء لجان المجلس الاستشاري الدائمة ومقرريها، وصادق المجلس على مشروع الرد على خطاب الافتتاح في جلسته العامة، وأكد رئيس المجلس أنه سيتم رفعه إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.

احتياجات المواطنين

وأشار الخطاب في محتواه إلى أهمية مواصلة الجهود للاهتمام بالأسر والمجتمع، وسعي المجلس لمواصلة دوره في تلمس احتياجات المواطنين ودفع مسيرة العمل الوطني، مؤكداً أن نهج حاكم الشارقة، فيما وجَّه به، سيمثل دربهم من أجل تعزيز وتطوير إمارة الشارقة، والإسهام في التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات، حيث لفت الخطاب إلى التأكيد على مشاركة المجلس لرؤية صاحب السمو حاكم الشارقة من أهمية النظر في مستوى المعيشة الكافي وتصميم سلم الرواتب والمعاشات بطريقة تلبي احتياجات الأسر المواطنة، وأن مراعاة تكاليف الحياة المختلفة تسهم بشكل كبير في ضمان أن المواطنين يستطيعون العيش بكرامة وراحة وطمأنينة.

أكد الخطاب أن نهج حاكم الشارقة فيما وجه به سيمثل دربهم من أجل تعزيز وتطوير إمارة الشارقة في ظل تمتع المجلس بالصلاحيات التي تمكنه من مباشرة أعماله التشريعية والرقابية والتأكيد على مناقشة كافة الموضوعات التي تهم المواطنين مع الدوائر الحكومية.

وأشاد الخطاب الذي أقره أعضاء وعضوات المجلس برؤية حاكم الشارقة وفهمه العميق لتفاوت احتياجات شرائح المجتمع، واتخاذ إجراءات محددة لكل فئة يبرز الرؤية الاجتماعية الشاملة في معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ويظهر الاهتمام بتوفير المساعدة للمواطنين من ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل.

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