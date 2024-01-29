منح جائزة الإمارات لعام  2024 لـ «الصحة السعودية»

المصدر: أبوظبي- مصطفى خليفة

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منح المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الصحة العالمية خلال اختتام اجتماعاته 27 يناير الجاري في جنيف، جائزة مؤسسة الإمارات الصحية لعام 2024 وقدرها 40 ألف دولار (147 ألف درهم)، للنظام الوطني لتسجيل الوفيات بوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، وذلك تقديراً لخدماتها المتميزة في إيجاد نظام صحي متقدم لتسجيل الوفيات على مستوى المملكة.

واجتمعت لجنة الاختيار التابعة لمؤسسة الصحة في الإمارات على هامش اجتماعات المجلس في دورته الرابعة والخمسين 22 يناير الجاري، ونظرت في الترشيحات الثمانية المقدمة من الدول الأعضاء للحصول على الجائزة، بالإضافة إلى استعراض التعليقات الفنية لمدير البرنامج على الترشيحات، ومن ثم قررت اللجنة بالإجماع أن تقترح على المجلس التنفيذي منح الجائزة للنظام الوطني لتسجيل الوفيات بوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية واعتمادها من قبل الجمعية العامة للمنظمة خلال اجتماعها الـ 76 في مايو المقبل في جنيف بسويسرا.

وتأسست جائزة مؤسسة الإمارات العربية المتحدة للصحة عام 1993 بتوجيهات من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتمنح الجائزة للأفراد أو المؤسسات أو المنظمات غير الحكومية التي قدمت مساهمة بارزة في التنمية الصحية منذ الترويج للاستراتيجية العالمية لتحقيق الصحة للجميع بحلول عام 2000، وفقاً للنظام الأساسي للجائزة، وتهدف الجائزة إلى مكافأة العمل المتميز في مجال التنمية الصحية الذي تم إنجازه بالفعل والذي امتد إلى ما هو أبعد من مجرد الواجبات العادية.

وتشجع جائزة الإمارات الصحية على المساهمة في صياغة وتنفيذ السياسة والاستراتيجية الوطنية بنجاح من أجل الصحة للجميع، وتعزيز وتحقيق إنجازات كبيرة في تطوير برامج صحية معينة، المساهمة في زيادة كفاءة وإدارة النظم الصحية، تطوير السياسات والتشريعات والأخلاقيات الصحية، في إطار الرعاية الصحية الأولية وإيجاد برامج مبتكرة للوصول إلى الفئات السكانية المحرومة اجتماعياً وجغرافياً، إلى جانب الجهود الابتكارية في تدريب وتعليم العاملين الصحيين في مجال الرعاية الصحية الأولية، والجهود الناجحة والفعالة في إشراك المجتمعات المحلية في التخطيط والإدارة وتقييم برامج الرعاية الصحية الأولية.

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