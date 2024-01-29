سعود بن صقر وأولياء العهود والشيوخ يحضرون أفراح القاسمي والنعيمي

المصدر: رأس الخيمة - وام

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حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ طالب بن صقر القاسمي، بمناسبة زفاف نجله الشيخ عمر بن طالب القاسمي إلى كريمة الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي.

وقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما، متمنياً لهما أن ينعما بحياة أسرية سعيدة ملؤها المحبة والألفة والمودة، وأن يرزقهما الله بالذرية الصالحة.

كما حضر حفل الاستقبال، الذي أقيم في قاعة البيت متوحد برأس الخيمة، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، والشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي حتا الثقافي، ومعالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، كما حضر الحفل عدد من الشيوخ والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين وأعيان البلاد.

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