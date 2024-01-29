غياب الصيانة الدورية يحوّل سخانات مياه المنازل إلى قنابل موقوتة

المصدر: العين – جميلة إسماعيل, رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

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حذر مختصون من تحول سخانات المياه بالمنازل إلى قنابل موقوتة، يمكن أن تنفجر في أي لحظة، نتيجة إهمال عمليات الصيانة الدورية المطلوبة.



وأكدوا لـ «البيان» أن الاستخدام الخاطئ لتلك السخانات خلال فصل الشتاء، يعد أحد أسباب المخاطر، والتي تسهم في حدوث ماس كهربائي، يمكن أن يتسبب في انفجار السخان نفسه، وحددوا 7 اشتراطات يجب الالتزام بها أثناء التركيب والتوصيل بالماء.



وطالب المختصون بإجراء صيانة دورية، والتأكد من خلوها من التآكل والصدأ، وأن تكون مطابقة للمواصفات، ومثبتة بطريقة آمنة، وموصلة بالكهرباء بشكل صحيح.



وأفادوا بأن عدم إجراء الفحص الدوري للسخانات، يمكن أن يهدد سلامة الموجودين بالمنزل، مؤكدين أن العمر الافتراضي للسخان يجب ألا يزيد على خمس سنوات، وكذلك يجب اختيار فني متخصص معتمد من قبل الجهات المختصة بالدولة، لتولي عملية تركيب السخانات والتوصيلات الكهربائية.



صيانة دورية



من جانبه، أكد العقيد سالم راشد النعيمي مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، أن الاستخدام الخاطئ لسخانات المياه خلال فصل الشتاء، يعد أحد مسببات المخاطر التي تسهم في وقوع ماس كهربائي، يمكن أن يتسبب في حدوث انفجار السخان نفسه، لذلك يجب التأكد من سلامة السخان، من خلال إجراء الصيانة الدورية، وأنه خالٍ من التآكل والصدأ، مشدداً على ضرورة إطفائه أثناء الاستحمام.



وأشار إلى أهمية الانتباه لـ 7 اشتراطات تتضمن تركيب السخان وتوصيله بالماء طبقاً للتعليمات، وصيانته بمعرفة فني متخصص، وأن يكون السخان محتوياً على جميع أجهزة الوقاية والمراقبة «منظم الحرارة»، والتأكد باستمرار من أن المنظم يؤدي عمله بكفاءة، وذلك بملاحظة انطفاء الإضاءة وعودتها أثناء التشغيل، وكذلك التأكد من عدم وجود صدأ أو تسريب للمياه، ووجود صمامي أمان «علوي وسفلي»، وضبط مؤشر حرارة السخان، بحيث لا يزيد على 70 درجة مئوية.



حرائق خاصة



وأكد الدكتور منصور أنور حبيب، طبيب أسرة، أن فصل الشتاء يتميز بنوعية خاصة من الحرائق، في مقدمها انفجار سخانات المياه، إما لسوء الاستخدام أو لضعف تسليكاتها ورداءة نوعيتها.



ونوه بضرورة الحرص التام على تجنب حروق السخانات، وذلك من خلال تركيب السخان في زاوية بعيدة عن مكان الاستحمام، وفتح السخان فقط أثناء الاستحمام، وإغلاقه بمجرد الانتهاء، وفي حال تسرب الماء الساخن وحصول حرق، يجب وضع مرهم مضاد للحرق، ووضع كمادات الماء البارد على منطقة الحرق، ووضع صندوق إسعافات أولية في الحمام الذي يحتوي على السخان.



خطورة السخانات



وقالت سارة الشملي مديرة وحدة التمريض في «صحة»: يجب أن يكون كل منا على مستوى من الوعي الحقيقي لحجم خطورة السخانات على سلامتنا، وذلك ما لم تكن جيدة ومناسبة ومثبتة بشكل آمن، واستخدامها أيضاً بطريقة سليمة، ومن جانب آخر، أريد التحذير من سوء استخدام سخانات المياه الكهربائية في المنازل، فهذا سيؤدي إلى وقوع كوارث محققة، تصل إلى انفجارها.

وأشادت بجهود الجهات المعنية والإدارات المعنية في وزارة الداخلية، على تنظيم وإطلاق الحملات التوعية التخصصية، والتي من شأنها أن تسهم في رفع مستوى الوعي لدى فئات وشرائح المجتمع المختلفة، بهدف تعريفهم إلى ماهية الوقاية من الحوادث والحرائق بأنواعها المختلفة، إلى جانب كيفية التعامل معها في حال وقوعها، بما يصل لخسائرها البشرية والمادية لأدنى المستويات. وفي سياق متصل، أكد الدكتور سعيد عبد اللطيف البلوشي، متطوع معتمد في قطاع الإسعافات الأولية، أن السخانات تشكل فعلياً خطورة بالغة في كثير من الحالات، التي يتصدرها عدم تثبيتها بطريقة آمنة، وتوصيلها بالكهرباء بشكل غير صحيح، ومن دون مراعاة المواصفات المطلوبة.

وأضاف البلوشي: يتحتم على رب الأسرة أن يقوم بتحمل مسؤولية إجراء فحص دوري شامل لسخانات المياه مع بدء حلول فصل الشتاء، والتأكد من صلاحيتها، وعدم التهاون في استبدال التالف منها، حفاظاً على سلامة أفراد أسرته والممتلكات من مخاطر انفجار السخانات.

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