تصميم مبنى من الخرسانة الكهربائية الموصلة لكبح التخريب الإلكتروني

المصدر: الشارقة – البيان

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نجح فريق بحثي من الجامعة الأمريكية في الشارقة بالتعاون مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار في تصميم مبنى مسبق الصب مصنوع من الخرسانة الكهربائية الموصلة المستخدمة للتحصين والحماية وذلك بعد 16 عاماً من الاستكشافات والاختبارات المكثفة.

ويعد هذا الابتكار من الأبحاث الرائدة في هذا المجال، والذي يختبر استخدام خرسانة مبتكرة حديثة التقنية على أرض مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بحيث تعمل هذه التركيبة على توفير حماية ضد النبضات الكهرومغناطيسية (EMP)، المعروفة باسم التخريب الإلكتروني، لحماية البنية التحتية المدنية والعسكرية الحيوية، وقد تم تقديم براءتي اختراع إلى مكتب البراءات والعلامات التجارية الأمريكي لهذه التقنية.

وكان هذا الابتكار الرائد وليد أفكار باحثي الجامعة الأمريكية في الشارقة، الدكتور شريف يحي من قسم الهندسة المدنية، والدكتور ناصر قدومي من قسم الهندسة الكهربائية في كلية الهندسة، واللذين التقيا لأول مرة في عام 2009 ودخلا بعدها في تعاون بحثي لاستكشاف التطبيقات المتنوعة للخرسانة الموصلة، حيث ركزت أبحاثهما في البداية على تطبيقات التدفئة ثم توسعت لاستكشاف خصائص الحماية والتحصين.

تطبيقات متنوعة

وقال الدكتور شريف يحي: «تم استخدام الخرسانة الكهربائية لمجموعة متنوعة من التطبيقات حول العالم، ولكن هذا هو أول مبنى مسبق الصب من نوعه يستخدم هذه التكنولوجيا للحماية. وهذا يعني أن المبنى محصن من أي آثار لنبضات الطاقة، والتي قد تؤدي إلى تلف المعدات الإلكترونية.

يضمن هيكل البناء حجب الإشارات بشكل كامل، فلا تدخل ولا تخرج أي إشارات إلى ومن المبنى. هذه التكنولوجيا الابتكارية تحمل إمكانات لحماية المرافق الحيوية مثل مراكز البيانات ومحطات الطاقة والمراكز الأمنية».

وقال الدكتور ناصر قدومي: «حصلنا على دعم كبير من الجامعة الأمريكية في الشارقة ومكتبها للبحوث والدراسات العليا، من خلال عدة منح بحث لأعضاء الهيئة التدريسية، فضلاً عن مساعدتنا في عملية التقديم لبراءة الاختراع في مكتب البراءات والعلامات التجارية الأمريكي.

كما حصلنا على دعم كبير من مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، الذي قدم لنا التمويل والأرض للبناء، وساعدنا في تشكيل لجنة استشارية للمشروع. كذلك لعبت شركة أليك ALEC للمقاولات الهندسية، التي تشرف على تشييد المبنى، دوراً محورياً في تطويره».

دور محوري

وأكد الباحثان على الدور المحوري الذي لعبه طلبتهم في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا خلال عملهم على هذا المشروع، سواء من خلال إجراء البحوث، أو أخذ القياسات، أو المساعدة في تطوير النماذج الأولية التجريبية، أو حتى في بدء أبحاثهم الخاصة في مجالات تتعلق بالعمل الذي قام به الباحثان، وهو ما منح الطلبة تجربة عملية قيّمة طوال تنفيذ المشروع.

بدوره، قال حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار: «إن نجاح نموذج التعاون الثلاثي يفضي إلى تحويل البحث العلمي إلى حلول عملية لتحديات الواقع. يعكس هذا التعاون الفعّال بين القطاع الحكومي والقطاع الأكاديمي والقطاع الخاص التزامنا بتطوير تقنيات متقدمة لتحقيق التطور في مجال البنية التحتية والأمان.

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