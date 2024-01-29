«أنتيغوا وبربودا» تشارك للمرة الأولى في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت قوات الشرطة الملكية في دولة أنتيغوا وبربودا، مشاركتها للمرة الأولى في منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024، والذي سيقام من 3 ولغاية 7 من فبراير المُقبل في ميدان الروية بدبي.

وقال الرقيب الأول جريج فاليري قائد فريق قوة الشرطة الملكية في أنتيغوا وبربودا: «كوننا مشاركين للمرة الأولى في تحدي سوات بالإمارات العربية المتحدة، ندرك أن هذه المنافسة شديدة إلى حد ما، ولهذا السبب يتعين علينا التأكد من أننا مستعدون، وجاهزون لكل جزء من هذه المنافسة».

وتابع: «على مدى الأسبوعين الماضيين، كنا منخرطين في روتين تدريب صارم باستخدام قاعة الألعاب الرياضية لتمارين المحاكاة البدنية، وميدان الرماية، لتحسين دقة الأسلحة النارية المختارة ورفع مستوى اللياقة من أجل المشاركة في التحدي»، معرباً عن سعادة الفريق بالمشاركة الأولى في هذا التحدي العالمي واكتساب الخبرات والمهارات من مختلف دول العالم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز