«كهرباء دبي» تتبنى «كوبايلوت» من مايكروسوفت لتعزيز إنتاجية موظفيها

المصدر: دبي - البيان

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أتاحت هيئة كهرباء ومياه دبي لموظفيها المساعدَين الذكيين «مايكروسوفت 365 كوبايلوت» و«مايكروسوفت سيكيورتي كوبايلوت»، لتصبح أول جهة حكومية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة تعتمد هذا النوع من التقنيات المتطورة من مايكروسوفت.

ويأتي ذلك انسجاماً مع جهود الهيئة لتوظيف الابتكار وأحدث التقنيات الإحلالية لتعزيز الكفاءة والإنتاج والجودة.

وتعد الهيئة من أوائل المؤسسات الخدمية على مستوى العالم التي تتبنى تقنية «كوبايلوت» من مايكروسوفت، وتعمل خواص «كوبايلوت» المعززة بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي على إثراء تجربة الموظفين، وتسهيل أداء مهامهم الوظيفية، وأتمتة سير العمل، وتوطيد أواصر التعاون بين فرق العمل، إضافة إلى توفير الجهد والوقت. ويمكن تعديل خواص «كوبايلوت» لتتناسب مع كل موظف على حدة، وتلبية الاحتياجات المتزايدة بما يضمن الارتقاء بسلاسة العمل، ومواكبة المتطلبات والمتغيرات الجديدة والمتسارعة، واستباق التحديات وتحويلها إلى فرص واعدة، مع مراعاة أعلى معايير الخصوصية والأمان المتبعة في الهيئة عبر تطبيق تقنيات حماية خدمات الذكاء الاصطناعي.

استشراف المستقبل

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نسير على الخطى السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتمكين موظفينا من استشراف وصنع المستقبل المستدام، وانسجاماً مع استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، نعمل على توظيف الذكاء الاصطناعي وأدواته في شتى ميادين العمل لتعزيز التحول الرقمي والارتقاء بمستوى الأداء، وترسيخ جهوزيتنا للمستقبل، ورفع تنافسيتنا العالمية ومكانتنا الريادية بوصفنا واحدة من أكثر المؤسسات الخدمية ابتكاراً وتميزاً على مستوى العالم».

وتابع: «نفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع شركة مايكروسوفت العالمية لتعزيز عجلة التحول الرقمي، ورفع قدراتنا الخاصة بمعالجات الحوسبة الفائقة، واستثمارها لتمكين خريطة طريق الهيئة الخاصة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، ومن شأن هذا التعاون المثمر تعزيز كفاءة الحوسبة ومعالجة البيانات، وتحسين اتخاذ القرار؛ إذ تتميز حلول مايكروسوفت في مجال الذكاء الاصطناعي التي نتبناها بتواؤمها والتزامها أعلى معايير أمن البيانات المتبعة في الهيئة، ونحرص في الهيئة على مواصلة اعتماد أحدث التقنيات المتطورة، لترسيخ سعادة وثقة المعنيين كافة، ولا سيما الموظفين الذين نعدهم العمود الفقري لإنجازاتنا ونجاحاتنا العالمية كافة».

تبني الابتكار

وأضاف معالي الطاير: «نتبنى الابتكار وأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتحقيق رؤيتنا أن نكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة تحقيق الحياد الكربوني بحلول سنة 2050، ومواكبة التطورات التقنية المتسارعة، ومواصلة تطوير بنيتنا التحتية الرقمية عالمية المستوى، وتوفير خدمات رقمية متقدمة ذات قيمة مضافة».

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