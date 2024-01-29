مؤتمر أبوظبي للصحة النفسية يوفر منصة للابتكارات

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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وفر مؤتمر أبوظبي الرابع للصحة النفسية المتكاملة منصة لمناقشة الأفكار الجديدة وأحدث الابتكارات التي تهدف إلى تحسين نوعية حياة الأفراد والأصدقاء والعائلات والزملاء الذين يعانون من أعراض في الصحة النفسية.

واختتمت أمس شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» المؤتمر بمشاركة خبراء دوليين وأكاديميين متخصصين في مجال الصحة النفسية، وذلك تحت عنوان «تعزيز الصحة النفسية: سد الفجوات وكسر الحواجز».

وقالت الدكتورة مها بركات، مدير عام مكتب فخر الوطن: إن المكتب قام برعاية هذا الحدث المهم انطلاقاً من حرصه على تعزيز كافة الجهود التي تسهم في توفير الرعاية النفسية الأساسية للعاملين في الخطوط الأمامية على المدى البعيد، مؤكدة حرص مكتب فخر الوطن على متابعة ودعم الاحتياجات النفسية والمعنوية والمادية للعاملين في الخطوط الأمامية، مع الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم تثميناً لجهودهم المخلصة في حماية مجتمع الإمارات.

وقالت الدكتورة عائشة الخوري، المدير التنفيذي لقطاع المنشآت الصحية في دائرة الصحة ـ أبوظبي: تواصل دائرة الصحة أبوظبي المضي قدماً نحو تحقيق رؤيتها «أبوظبي مجتمع معافى» جسدياً ونفسياً عبر تحفيز التميز في الرعاية الصحية وتحقيق انسجام بين العلوم والتكنولوجيا وأفضل الممارسات التشغيلية بما يضمن كفاءة واستدامة قطاع الرعاية الصحية ويرسخ مكانة الإمارة وجهة رائدة للرعاية الصحية عالمياً.

وأضافت: تمثل الصحة النفسية مرادفاً للصحة الجسدية من حيث أهميتها في تعزيز جودة وحياة المجتمعات، وهو ما يدفعنا إلى مواصلة العمل جنباً إلى جنب مع القطاع الصحي في الإمارة من أجل الارتقاء بإمكاناته وخبراته واستكشاف السبل التوعوية والمبتكرة لتعزيز خدمات الصحة النفسية.

وأكدت الدكتورة ناهدة نياز أحمد، المدير الطبي التنفيذي لخدمات «صحة» للصحة والرفاهية النفسية، أن إقامة النسخة الرابعة من مؤتمر أبوظبي للصحة النفسية المتكاملة تعكس التزام شركة صحة بتعزيز مكانة الإمارات بصفتها دولة رائدة عالمياً في مجال جودة الحياة والرفاهية، مشيرة إلى أن المؤتمر يشكل منصة عالمية رائدة لتبادل الرؤى والاكتشافات الحديثة في هذا الخصوص.

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