اختتام مختبر الابتكار لمبادرة «ود» العالمية بمشاركة 30 خبيراً

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتم مختبر الابتكار لمبادرة «ود» العالمية لتنمية الطفولة المبكرة، فعالياته التي استمرت على مدى 5 أيام بمشاركة أكثر من 30 خبيراً ومتخصصاً محلياً وعالمياً، برعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.

وعملت المبادرة، التي تقودها هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، على تحديد أبرز تحديات تنمية الطفولة المبكرة واستشراف الحلول وتطوير نماذج مبتكرة ليتم دراسة جدواها واختبارها على أرض الواقع خلال الأشهر المقبلة بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في قطاع الطفولة المبكرة في إمارة أبوظبي.

وشددت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيس مبادرة «ود» على أهمية معالجة هذه النماذج والحلول الواعدة التي تهدف إلى إحداث تغيير إيجابي لمواجهة التحديات التنموية لقطاع الطفولة المبكرة.

وقالت معاليها: «نجحت مبادرة ود العالمية في استقطاب نخبة رائدة من الخبراء والمختصين من مختلف القطاعات والمجالات الذين خاضوا العديد من جلسات العصف الذهني والتجارب والنقاشات لتحديد التحديات الجذرية للطفولة المبكرة استناداً إلى محاور المبادرة الثلاثة المتمثلة بالتربية الفعالة، والثقافة والهوية، والمدن المستدامة والصديقة للأسرة ما يعكس التزامنا في ضمان بيئة مستدامة وصحية وداعمة للأطفال تمكنهم من تطوير قدراتهم ومهاراتهم والنمو؛ فأطفالنا هم قادة المستقبل».

وأشارت إلى أن مخرجات مختبر الابتكار ليست سوى بداية الطريق في مسيرتنا في مبادرة ود؛ فالنماذج الأولية التي تم إعدادها من قبل الخبراء تمثل حجر الأساس لخلق منظور مختلف ومبتكر لتنمية الطفولة المبكرة في إمارة أبوظبي والإمارات عموماً وصولاً إلى العالمية.

وأعربت سناء محمد سهيل مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة عن أهمية جمع الخبراء المحليين والعالميين في مختبر الابتكار، مؤكدة أن استقطاب الخبراء المحليين والعالميين من الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات القطاع الثالث يعزز جهود تطوير أفضل الحلول الشاملة والمستدامة التي تعزز بناء الجسور بين جميع الأطراف بهدف تحسين جودة ورفاهية حياة الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة.

وارتكزت فعاليات اليوم الأول لمختبر الابتكار على بناء أسس واضحة للخبراء المشاركين حول المبادرة لتمكينهم من فهم أعمق لرؤية وأهداف مبادرة ود العالمية لتنمية الطفولة المبكرة.

وكان اليوم الثاني مخصصاً لقيام الخبراء المشاركين بزيارات ميدانية إلى المدارس المحلية ومناطق اللعب المخصصة ومراكز الرعاية الصحية، والمراكز والمتاحف الثقافية والأنشطة التراثية، ما أتاح لهم فرصة التعرف بشكل أفضل على السلوكيات والعادات والروابط الاجتماعية والثقافية للمجتمع الإماراتي.

تطوير المخرجات

وفي اليوم الرابع، قام المشاركون بتطوير مخرجاتهم بشكل فعال واستكملوا بناء أفكارهم المبدعة، ثم عملوا بعد ذلك على تطوير النماذج الأولية من خلال بناء مجسم من الورق يمثل رؤيتهم وقاموا بعدها باختبار هذه المخرجات مع المستخدمين والشركاء المشاركين في المختبر.

وقام المشاركون خلال اليوم الخامس والأخير، بتقديم نماذج الحلول المبتكرة تناولت المشاريع والمبادرات التي تم استعراضها من قبل المشاركين لاختيار ما سيتم تطبيقه على أرض الواقع قبل انعقاد منتدى ود في أكتوبر المقبل.

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