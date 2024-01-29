شرطة أبوظبي تعزز التوعية الأمنية لأصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - البيان

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عززت شرطة أبوظبي بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني التوعية الأمنية والتعريف بإرشادات السلامة الوقائية من الحرائق ضمن فعاليات كرنفال العين الأول لأصحاب الهمم الذي نظمه مركز همة لتنمية القدرات العقلية في سوق القطارة الشعبي بمدينة العين. وتأتي المشاركة ضمن الاهتمام المستمر بإسعاد المجتمع ودعم مثل هذه المبادرات المجتمعية والإنسانية وفي إطار التعاون مع المؤسسات المجتمعية الساعية إلى تمكين الطلاب سفراء الأمل ودمج أصحاب الهمم بمؤسسات المجتمع. وتضمن الملتقى ورش عمل تثقيفية وترفيهية تدعم مكانة أصحاب الهمم في المجتمع، إلى جانب تفاعل الجمهور مع معزوفات فرقة موسيقى شرطة أبوظبي التابعة لإدارة المراسم والعلاقات العامة وعرض دورية الفرسان التابعة لإدارة الدوريات الخاصة (الخيالة).

وشاركت إدارة مرور العين بمديرية المرور والدوريات الأمنية بتوعية الأطفال بالسلوكيات المرورية الإيجابية وقواعد السير واطلاعهم على أهداف «دورية الطفل» وتثقيفهم بإجراءات السلامة المرورية وأهمية ربط حزام الأمان في المركبات وتفاعل الجمهور مع عرض إدارة التفتيش الأمني k9 والذي أبرز مهارات تدريب الكلاب البوليسية في أداء المهام المختلفة.

ونظمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني فعالية تثقيفية حول تدابير السلامة الوقائية من الحرائق، تضمنت شرحاً عن أساسيات الإسعافات الأولية وطرق الوقاية من الإصابات واطلاع الأطفال على أهداف دورية الإطفائي الصغير والمسعف الصغير.

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