«مدني أم القيوين» ينفذ 100 تمرين إخلاء خلال 2023

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

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نفذت مراكز الإدارة العامة للدفاع المدني في أم القيوين 100 تمرين من تمارين الإخلاء على مستوى الإمارة خلال العام 2023، واستفاد منها أكثر من 9 آلاف و888 شخصاً في مختلف القطاعات الحيوية.

وأكد العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضة، مدير إدارة الدفاع المدني في أم القيوين، أن الإدارة نفذت خلال العام الماضي العديد من المبادرات المشتركة بين إدارة المراكز وقسم العمليات، والتي عززت من النجاح في إدارة تمارين الإخلاء للعام الماضي من خلال وضع سيناريوهات ملائمة للحوادث والمخاطر المحتملة، إضافة إلى مبادرات أخرى، منها مبادرة كاشف الدخان «حصنتك»، إضافة إلى 77 برنامج توعية.

وأضاف بن حمضة إنه تم وضع برنامج متكامل لخطط الإخلاء بالتعاون مع عدد من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة المنفذة لتمارين الإخلاء وفقاً لأحدث الممارسات العالمية لنظام الإدارة المتكامل المعتمد في وزارة الداخلية لتشمل كل القطاعات الحكومية والتجارية والصناعية والتعليمية والصحية إلى جانب القطاع السياحي، وذلك بحسب المخاطر في مناطق الاختصاص.

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