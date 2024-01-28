الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً، ويصبح غائماً غرباً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

والرياح: شمالية غربية - جنوبية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والخليج العربي: مضطرب إلى متوسط الموج.

وسيحدث المد الأول عند الساعة 14:31، والمد الثاني عند الساعة 04:46، الجزر الأول عند الساعة 08:34، والجزر الثاني عند الساعة 21:50.

وبحر عمان: مضطرب إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 00:22.

والجزر الأول عند الساعة 17:47 والجزر الثاني عند الساعة 06:41.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 21 80 40

دبي 26 21 80 40

الشارقة 26 20 80 40

عجمان 27 21 85 50

أم القيوين 26 18 85 45

رأس الخيمة 27 19 80 40

الفجيرة 28 20 70 40

العـين 26 22 85 45

ليوا 26 22 85 35

الرويس 24 21 85 35

السلع 23 20 85 30

دلـمـا 24 21 85 40

طنب الكبرى / الصغرى 25 22 75 45

أبو موسى 25 22 75 45.

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