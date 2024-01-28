26.6 مليون درهم مساعدات لنزلاء المؤسسات الإصلاحية وأسرهم في دبي

المصدر: وام

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أعلنت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي أن المساعدات المالية المقطوعة والعينية التي قدمت للحالات الإنسانية من النزلاء والنزيلات وأسرهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية بلغت 26 مليوناً و663 ألفاً و703 دراهم.

وقال العميد مروان عبد الكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، إن قسم الرعاية الإنسانية يواصل دعم الحالات الإنسانية بتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومساعده لشؤون البحث الجنائي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري وأوضح أن هذه المساعدات تستهدف ضمان تمتع النزيل بحقوقه كافة والارتقاء بجودة حياته وذلك مواكبة للتوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي بتعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع، بما يتواءم مع منظومة التشريعات والسياسات التي تعتمدها الدولة، وبما يدعم الجهود نحو تعزيز ثقافة حقوق الإنسان على اختلاف انتماءاته العرقية والثقافية.

وأشاد بجهود المؤسسات الخيرية والمبادرات الإنسانية لفاعلي الخير الذين يحرصون على التواصل والبحث عن الحالات الإنسانية ودعمها، وهو انعكاس جلي لقيم المجتمع الإماراتي وتعاضد أفراده، وتمسكهم بقيم التسامح والعطاء والتراحم، إلى جانب الشراكات الفعالة والمثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص، دعما للجهود الإنسانية والمجتمعية المشتركة.

بدوره، أوضح النقيب حبيب الزرعوني رئيس قسم الرعاية الإنسانية أن التبرعات التي تجاوزت 26 مليون درهم، صُرفت لصالح النزلاء والنزيلات في أوجه عدة على مدار العام، وأن المؤسسات والجهات الخيرية شركاء أساسيون في مد يد العون للنزلاء والنزيلات وأسرهم لاسيما المتعسرين منهم ماديا، والتخفيف من معاناتهم.

وأضاف أن المساعدات صُرفت للنزلاء والنزيلات وأسرهم على مدار 3 سنوات، بواقع 7 ملايين و900 ألف و474 درهماً لمساعدات السفر وتذاكر السفر ومستلزماته، و808 آلاف و100 درهم للمبادرات المجتمعية، و مليون و86 ألفاً و200 درهم في برامج دعم، و61 ألفاً و885 درهماً مساعدات طبية، و503 آلاف و300 درهم في مساعدات للأسر ومتأخرات، و313 ألفاً و657 درهماً للرسوم الدراسية والمستلزمات المدرسية، ومليونين و59 ألف درهم دية شرعية، و13 مليوناً و779 ألفاً و490 درهماً مالية للإفراج، و151 ألفاً و597 درهماً مستلزمات شخصية للنزلاء لأسرهم.

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