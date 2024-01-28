طقس الإمارات.. انخفاض في درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

المصدر: أبوظبي - البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم وغداً، حيث يكون طقس اليوم غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، وتكوّن بعض السحب الركامية على المناطق الشمالية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار نهاراً.

كما توقع المركز أن يكون الطقس الغد صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً.

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وسجلت أمس أعلى درجة حرارة على الدولة بواقع 31.8 درجة مئوية في براكة بمنطقة الظفرة عند الساعة 2:45 عصراً، فيما سجلت أقل درجة في جبل جيس بواقع 9.4 درجات مئوية عند الساعة 6:45 صباحاً بالتوقيت المحلي للدولة.

أرصاد

ويتميز النصف الأخير من شهر يناير بانخفاض درجات الحرارة، حيث يكون الطقس معتدل الحرارة نهاراً وبارداً خلال الليل بوجه عام، ويعود ذلك إلى تأثر المنطقة بامتداد المرتفع الجوي السيبيري الممتد من الشمال مصاحباً معه كتلة هوائية باردة تتأثر بها الدولة، وشبه الجزيرة العربية بوجه عام.

كما تشهد الدولة خلال هذه الفترة نشاطاً للرياح الشمالية الغربية أحياناً (رياح الشمال)، تكون مثيرة للرمال والغبار على المناطق الداخلية خاصة والمكشوفة، كما تؤدي هذه الرياح إلى ارتفاع موج البحر في الخليج العربي.

فيما تزداد الرطوبة النسبية خاصة في الصباح الباكر، مما يهيئ الفرصة لتكون الضباب والضباب الخفيف ويزداد معدل حدوث الضباب على المناطق الداخلية أكثر عن المناطق الساحلية.

وتشير الإحصائيات المناخية إلى أن أعلى درجة حرارة سجلت خلال شهر يناير كان بمقدار 36.0 درجة مئوية في بعض المناطق مثل عصب سنة 1991 وفي الهير سنة 1983 والفوعة سنة 1983، كما سجلت أقل درجة على ركنه سنة 2021 والتي بلغت 2- درجة مئوية تحت الصفر.

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