شرطة أبوظبي تكرم 7 جهات مجتمعية وتطوعية لمبادراتها الإنسانية المتميزة

المصدر: أبوظبي- البيان

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كرمت شرطة أبوظبي الشركاء الاستراتيجيين من الجهات المجتمعية والتطوعية لمبادراتها الإنسانية المتميزة للعام 2023، وذلك في حفل تكريمي أقيم بمبنى أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.

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وأكد العميد سيف سعيد الشامسي مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة خلال التكريم، حرص شرطة أبوظبي على تعزيز ثقة الجمهور بالصورة التي تحقق التعاون، وتنمي روح المشاركة المجتمعية، لافتاً إلى الاهتمام المستمر بتعزيز التعاون مع مختلف الجهات وأفراد المجتمع وترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية والقيم الإيجابية، ووجه الشكر للمشاركين في إنجاح المبادرات الرمضانية.

وشمل التكريم 7 جهات مجتمعية وتطوعية هي: جمعية الإمارات للتبرع بالدم (بالدماء نرويك يا وطن)، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وجمعية الإحسان الخيرية، وفريق أبشر يا وطن التطوعي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والأنصاري للصرافة، وفريق مبادرة المير الرمضاني.

وحضر التكريم العقيد سهيل محمد الخييلي نائب مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة بشرطة أبوظبي وممثلي الجهات المجتمعية والتطوعية وعدد من المنتسبين.

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