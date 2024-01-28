معرض الصحة العربي يستقطب أبرز الشركات في إستونيا لاستعراض أبحاثها المتطورة

المصدر: دبي - وام

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يستقطب معرض الصحة العربي 2024، الذي ينطلق الاثنين المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، أبرز الشركات في إستونيا لاستعراض آخر ابتكاراتها وأبحاثها المتطورة في مجال الرعاية الصحية، حيث تسلّط الضوء على خبراتها، مقدمة العديد من فرص التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص في دول الخليج.

فرص

وتتيح إستونيا، في معرض الصحة العربي 2024، المجال أمام متخصصي الرعاية الصحية والشركات، والباحثين في دول المنطقة، لاستكشاف فرص التعاون المحتمل، واكتساب رؤى عميقة حول أحدث الابتكارات في مجال الرعاية الصحية، فضلاً عن إقامة شراكات من شأنها الإسهام في رسم خارطة مستقبل الرعاية الصحية في المنطقة.

وقالت إيجيه ديفون رئيسة المكتب التمثيلي لشركة «إنتربرايز إستونيا» في دول مجلس التعاون الخليجي، إن الابتكار والأبحاث في مجال الرعاية الصحية، يمثل التزاماً راسخاً لدولة إستونيا، مبدية تطلعها لتقديم أفكار بلادها الرائدة، وعرض فرص العمل المشترك في معرض الصحة العربي 2024، وبناء جسور التعاون مع منظومة الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي.

تعاون

ومن أبرز الشركات الإستونية المشاركة في معرض الصحة العربي 2024 «سيلين للتكنولوجيا»، التي تركّز على تكاثر الخلايا الجذعية وتمايزها، وتحرص على التعاون مع الجامعات والشركات المهتمة بهندسة الأنسجة والعلاج الجيني، والمنتجات الطبية المتقدمة للعلاج بالخلايا، بينما تمتلك «هيلمِس» ما يزيد على 30 عاماً من الخبرة في مجال الابتكار الرقمي، و«إنترفاك تكنولوجي أوي» الشركة الرائدة في تصنيع التقنيات العالية، التي عملت على تصنيع نظام جمع الدم الفراغي، وتقدم حلول جمع الدم الصحية والآمنة المستخدمة في المؤسسات والمختبرات الطبية في أكثر من 20 دولة حول العالم.

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