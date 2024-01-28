منتدى صون التنوع الحيوي في الشارقة ينعقد 5 فبراير بمشاركة 100 خبير بيئي

المصدر: الشارقة - البيان

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أنهت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، استعداداتها لتنظيم النسخة الـ23 لمنتدى الشارقة الدولي لصون التنوع الحيوي في شبه الجزيرة العربية، والذي سيقام للسنة الثانية على التوالي في سفاري الشارقة بمدينة الذيد، ومن المقرر أن تنطلق أعماله الإثنين 5 فبراير وتستمر لغاية 8 من الشهر نفسه، وبمشاركة أكثر من 100 خبير وباحث متخصص في المجال البيئي والتنوع الحيوي يمثلون العديد من دول العالم، ويسلطون الضوء من خلال جلساته الثرية على عدد من الموضوعات البيئية الراهنة.

وقالت هنا سيف السويدي رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة: يأتي هذا المنتدى السنوي تأكيداً على أهداف الهيئة ورسالتها في المحافظة على البيئة واستدامة تنوعها الحيوي، وسعيها الدائم نحو تسخير كافة الأفكار والرؤى واستثمار الموارد والجهود ونشر وتبني أفضل الممارسات البيئية على صعيد المؤسسات والأفراد في سبيل الوصول إلى هذه الغاية.

وأشارت إلى أن نجاح هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة في عقد المنتدى وبشكل منتظم سنوياً يجسد اهتمامها بترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نحو الحفاظ على البيئة ومكوناتها والكائنات الحية فيها بأنواعها وأصنافها المختلفة، والمساهمة في تنمية التنوع البيئي الحيوي.

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