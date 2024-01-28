جهود إماراتية متواصلة لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

المصدر: دبي - البيان

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تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهودها لدعم الأشقاء في قطاع غزة في إطار عملية «الفارس الشهم 3» تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث بلغ عدد المستفيدين من المساعدات 311730 مستفيداً وذلك من خلال تسيير جسر جوي بلغ 148 طائرة، إضافة إلى سفينة شحن، و347 شاحنة نقلت المساعدات براً عبر مصر إلى غزة، من أجل تخفيف معاناة المدنيين في القطاع، والذين يواجهون ظروفاً استثنائية حرجة، وخاصة النساء والأطفال، حيث يواصل الجسر الإماراتي نقل المستلزمات الطبية والمساعدات الغذائية والإغاثية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين.

محطات

وفي فيديو نشرته وكالة أنباء الإمارات عبر منصة «إكس» تضمنت المساعدات الإماراتية إقامة 6 محطات لتحلية المياه بقدرة إنتاجية تبلغ مليوناً و200 ألف جالون يومياً يستفيد منها أكثر من 600 ألف نسمة وتشغيل 11 مطبخاً خيرياً في توزيع الوجبات الغذائية على النازحين في القطاع.

وأطلقت الهيئة قافلة مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة ضمن حملتها الشتوية السنوية «أنتم الأيادي الدافئة».

دعم

وبادرت دولة الإمارات بتقديم المساعدات الإغاثية فور اندلاع الأحداث في قطاع غزة، حيث تم تقديم مساعدات عاجلة بقيمة 20 مليون دولار لدعم الأشقاء الفلسطينيين، واستضافت الدولة 2758 من أطفال فلسطين الجرحى ومرضى السرطان للعلاج في مستشفيات الدولة.

وبلغ عدد الحالات التي تم استقبالها في المستشفى الميداني في غزة 2333 حالة، ووصل العدد الإجمالي للمتطوعين العاملين في المستشفى إلى 43 متطوعاً متخصصين في طبّ وجراحة الأطفال والجراحة العامة والعناية المركزة، بالإضافة إلى الممرضين والفنيين المتخصصين في تشغيل الأجهزة الطبية.

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