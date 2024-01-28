«الفرق التكتيكية» تتوافد للمشاركة في «تحدي الإمارات»

المصدر: دبي - وام

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تواصل الفرق الشرطية التكتيكية ووحدات التدخل السريع، وصولها إلى إمارة دبي، للمشاركة في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024، والذي سيقام من 3 وحتى 7 فبراير المُقبل في ميدان الروية بدبي.

وأكد الرائد الدكتور عبدالله الشيخ رئيس فريق التنسيق الدولي في اللجنة المُنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024، أن الفرق من مختلف دول العالم حرصت على المشاركة في النسخة الخامسة من التحدي هذا العام بعد النجاح مُنقطع النظير الذي حققته النسخ الأربع الماضية.

ولفت إلى أن اللجنة سجلت هذا العام مُشاركة فرق جديدة ستخوض المنافسات أول مرة، إلى جانب الفرق المُستمرة في المشاركة من خارج الدولة وداخلها، مشيراً إلى أن سمعة التحدي أصبحت محط أنظار الأجهزة الشرطية والفرق التكتيكية لرفع مستوى الجهوزية عبر تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل ممارسات الدول في خوض منافسات التحدي.

يذكر أن تحدي الإمارات للفرق التكتيكية يسعى إلى تحقيق الهدف الرامي إلى تعزيز مستوى التنافسية، وضمان استدامة الكفاءة في تأدية مهام الأجهزة الأمنية بمختلف تخصصاتها، ومنها عمل الوحدات الخاصة ورفع درجة جهوزيتها لمواجهة التحديات والأخطار، ويقام سنوياً في مدينة الروية بدبي.

ويسعى التحدي إلى رفع مستوى تبادل الخبرات بين الفرق التكتيكية المشاركة، والتعرف إلى أحدث الممارسات العالمية في مجال عمل فرق وحدات التدخل السريع، وقياس مدى الكفاءة والجهوزية في التعامل مع التحديات المختلفة ومنها المسابقة التكتيكية، وتحدي الهجوم، ومسابقة إنقاذ ضابط، وتحدي البرج العالي، واجتياز الموانع.

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