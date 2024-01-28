شرطة دبي تحتفي بتخريج 20 منتسباً من دبلوم لغة الإشارة

المصدر: دبي - البيان

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شهد العميد أحمد مرداس مدير الإدارة العامة للتدريب بالوكالة في شرطة دبي، تخريج 20 منتسباً من دبلوم لغة الإشارة، والذي استمر على مدار 6 أشهر، ضمن مرحلتين تدريبية وعملية، استهدفت مقدمي الخدمة في شرطة دبي.

وأكد العميد مرداس أن دبلوم لغة الإشارة، يأتي ضمن جهود القيادة العامة لشرطة دبي، بتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام، لدعم وتعزيز قدرات الكوادر البشرية بأفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتمكينهم من التسلح بالعلوم والمهارات في مختلف المجالات، وعلى اختلاف تخصصهم الوظيفي.

وأضاف أن هذا الدبلوم يدعم التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، وذلك من خلال تمكين مقدمي الخدمة من التعامل مع أصحاب الهمم ليكونوا قادرين على مساعدتهم، وتلبية احتياجاتهم، والرد على استفساراتهم، بعيداً عن إشكاليات التواصل .

من جانبه، أوضح النقيب محمد المزروعي نائب رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي، أن المجلس مستمر في جهوده لدمج وتمكين أصحاب الهمم وإسعادهم، سواء من الموظفين وأسرهم، أو أفراد المجتمع، بما يضمن تحقيق الاستدامة في الدعم والخدمات المختلفة .

قدم الدبلوم، الخبير في لغة الإشارة، ياسر موسى عوض، وتناول محاور عدة، أبرزها، أصحاب الهمم... أوهام وحقائق، مدارس التواصل مع أصحاب الهمم فئة ذوي الإعاقة السمعية، ومفهوم التهجي الإصبعي، ومفهوم لغة الإشارة وأنواعها.

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