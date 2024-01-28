شراكة بين مجموعة «ناد كلينيك» وعيادة «دي آي أس سي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة «ناد كلينيك» إبرام شراكة استراتيجية مع العيادة الرياضية المتكاملة المتنوعة «دي آي أس سي» الشهيرة التي تفتخر بكونها المزوّد الرائد لخدمات الطب الرياضي الشامل وإعادة التأهيل في منطقة الشرق الأوسط.

ومن شأن هذا التعاون أن يتيح إجراء التشخيصات والبروتوكولات الوريدية عالمية المستوى التي تقدّمها مجموعة «ناد كلينيك» في المرافق المتطوّرة التابعة للعيادة الرياضية المتكاملة المتنوّعة «دي آي أس سي» في الإمارات، حيث سيكون فرعها في أبوظبي أوّل فرع يقدّم هذه الخدمات بحلول فبراير المقبل.

وتعد بروتوكولات «ناد كلينيك» الوريدية الثورية متوّفرة الآن في منطقة الشرق الأوسط. وتُعتبر «ناد كلينيك» شركة رائدة عالمياً في مجال الصحة والعافية تختصّ في تقديم علاجات وبروتوكولات ثنائي نوكليوتيد الأدنين وأميد النيكوتين+ (ناد+) متطورة ومثبتة علمياً، وسرعان ما توسَّع انتشارها على النطاق الدولي.

كما اكتسبت قاعدة شركاء على مستوى قارات عدة. وتعمد المجموعة إلى الجمع ما بين التشخيصات عالمية المستوى والبروتوكولات الصيدلانية، لتقدّم علاجات تنفرد بفعاليتها العالية في تحسين الأداء البشري، وطول العمر، والصحة الأسرية والخصوبة.

وقال إيان دي هافيلاند، الرئيس التنفيذي ومؤسّس مجموعة «ناد كلينيك» فخور بنهج مجموعة «ناد كلينيك» من خلال شراكتنا مع العيادة الرياضية المتكاملة المتنوّعة «دي آي أس سي». . وقالت د. تمارا غازي، المؤسسة الشريكة والمديرة الطبية لدى العيادة الرياضية المتكاملة المتنوّعة «دي آي أس سي» تجسد شراكتنا مع مجموعة «ناد كلينيك» تقدّماً ملحوظاً في خدماتنا، وتتماشى مع التزامنا بتعزيز الصحة والعافية.

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