شرطة أبوظبي: 109 آلاف شخص استفادوا من التوعية بمخاطر المخدرات 2023

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استفاد 109.309 ألف شخص من 248 فعالية ومحاضرة توعوية نفذتها مديرية مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي خلال عام 2023 استهدفت جميع شرائح المجتمع وركزت على التعريف بالمواد المخدرة، وأسباب التعاطي والأضرار الصحية والجسدية، وعوامل الخطورة وكيفية الوقاية من مخاطر هذه السموم.

وأكد العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي، اهتمام شرطة أبوظبي بتطوير وتقديم مختلف برامج التوعية المجتمعية والأمنية، لمواجهة آفة المخدرات وتأثيراتها على الفرد والمجتمع.

ولفت إلى حرص المديرية على إطلاق مبادرات وحملات عبر وسائل الإعلام المختلفة للوصول الى أكبر شريحة من المجتمع وتعزيز الوعي حول مخاطر الآفة، وترسيخ القيم المجتمعية حول رفض المخدرات وآفاتها والتعريف بمرض الإدمان وفهم طبيعته لتقديم الدعم اللازم من قبل الأسرة والمجتمع والتوعية بالوقاية من خطر التعاطي.

وأكد أهمية تضافر جهود الجهات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة لمنع انتشار المخدرات، موضحاً أنها آفة عالمية، تحتاج إلى التعاون الدولي للقضاء عليها، وحث على تكثيف الحملات والمبادرات الوقائية والتوعوية إلى جانب تعزيز وتأهيل سلوك المدمنين بعد تلقيهم العلاج ودمجهم في المجتمع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز