العطلات الرسمية للقطاعين العام والخاص في الإمارات 2024

المصدر: البيان

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كشف الحساب الرسمي للحكومة الرقمية لدولة الإمارات قائمة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص التي أقرتها حكومة الإمارات للعام 2024.

وجاءت قائمة العطلات كالتالي:

رأس السنة الميلادية: 1 يناير 2024 (يوم واحد)

*عيد الفطر: من 29 رمضان إلى 3 شوال 1445 هـ (أربعة أيام)

*وقفة عرفة وعيد الأضحى: من 9-12 ذو الحجة 1445 هـ (أربعة أيام)

*رأس السنة الهجرية: 1 محرم 1446 هـ (يوم واحد)

*المولد النبوي الشريف: 12 ربيع الأول 1446 هـ (يوم واحد)

اليوم الوطني: 2-3 ديسمبر 2024 (يومان).

*ملحوظة: تعتمد المناسبات الإسلامية على رؤية الهلال، وقد تختلف تواريخها الميلادية بحسب الرؤية.

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