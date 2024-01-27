صقر بن خالد القاسمي يشهد التصفيات النهائية لجائزة رأس الخيمة للقرآن

المصدر: رأس الخيمة - وام

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شهد الشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، التصفيات النهائية لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم في دورتها الـ22، بحضور الدكتور أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي، أمين عام الجائزة ورئيس اللجنة العليا المنظمة، وذلك في جامع الشيخ زايد.

واطلع الشيخ صقر بن خالد القاسمي على سير الاختبارات، واستمع إلى أجمل الأصوات من المتسابقين في العديد من المسابقات التي أقيمت، ومنها مسابقات القرآن الكريم، ومسابقة مزامير آل داود، ومسابقة أجمل صوت في الأذان، ومسابقة الحديث الشريف والسنة النبوية، وأشاد بجهود جميع أعضاء اللجنة العليا المنظمة وحسن تنظيم الاختبارات وقوة أداء المتسابقين، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح.

وثمن أحمد محمد الشحي، مدير عام المؤسسة، زيارة الشيخ صقر بن خالد القاسمي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، للتصفيات النهائية لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم، ومتابعته المستمرة لها في مختلف محطاتها بما يسهم في نجاحها والارتقاء بها.

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