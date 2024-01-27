«إسلامية دبي» تحصد المراكز الأولى بمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم

المصدر: دبي - البيان

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حصد 20 فائزاً من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي المراكز الثلاثة الأولى على مستوى الدولة، من أصل 35 متنافساً في مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، شملت 10 فائزين من الذكور، و10 فائزات من الإناث في كل من إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه، وإدارة المؤسسات الإسلامية.

وفازت إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه بالمركز الأول مناصفة مع إدارة المؤسسات الإسلامية كأفضل مؤسسة أو هيئة يحقق متسابقوها مراكز متميزة ومتقدمة في مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم بدورتها الرابعة والعشرين 1445 هـ - 2024 م.

وقال الدكتور عمر محمد الخطيب المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية: «تحرص الدائرة على الحضور في جميع المسابقات المحلية والدولية، بهدف المشاركة في أشرف منافسة على وجه الأرض وهي «المنافسة في حفظ كتاب الله» لا سيما مشاركة طلاب وطالبات الدائرة في هـذه المسابقة، التي استطاعت أن تجد لها مكاناً متميزاً في ساحة المسابقات القرآنية المحلية والعالمية».

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