بحث التعاون بين «تريندز» ومعهد السياسة الخارجية التركي

المصدر: أبوظبي - وام

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بحث مركز تريندز للبحوث والاستشارات، ومعهد السياسة الخارجية التركي، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال التشارك في إصدار المطبوعات، وتنظيم الموائد المستديرة والفعاليات العلمية، وتبادل الباحثين والمتدربين.

جاء ذلك في جلسة حوارية خلال زيارة وفد من المعهد التركي برئاسة الدكتور حسين باغجي، رئيس المعهد إلى مقر مركز تريندز في أبوظبي، حيث تعرف كل طرف على الاهتمامات البحثية للطرف الآخر، وتمت مناقشة آفاق التعاون ومجالاته المتعددة.

وقدم عبدالهادي الحمادي رئيس قطاع الشؤون الإدارية في «تريندز» خلال اجتماع بين الجانبين، نبذة عن المركز ومجالات عمله، إضافة إلى قطاعاته ورؤيته البحثية الاستشرافية، مؤكداً أهمية التعاون بين المؤسسات البحثية في المنطقة.

وأشار إلى أن «تريندز» والمعهد التركي يمتلكان من الخبرات والكفاءات التي تسهم في تعزيز العلاقات، وتبادل الخبرات والمعارف بين المؤسسات البحثية في المنطقة.

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