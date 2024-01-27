27 ألف زائر لـ«يومكس» و«سيمتكس» بارتفاع %97 عن الدورة السابقة

المصدر: أبوظبي - البيان

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برعاية كريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، اختتمت أعمال النسخة الـ 6 لمعرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس»، والمحاكاة والتدريب «سيمتكس» 2024، اللذين نظمتهما مجموعة «أدنيك»، بالتعاون مع وزارة الدفاع، وشراكة استراتيجية مع شركة «إيدج»، خلال الفترة من 23 وحتى 25 يناير في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بالعاصمة أبوظبي.

وشهدت الدورة الحالية تسجيل العديد من الأرقام القياسية وسط إشادة دولية وساعة لتكون الأكبر في تاريخ هذه الفعاليات منذ انطلاقتها في عام 2015، حيث ارتفع عدد الزوار الدورة الحالية، ليصل إلى 27,4 ألف زائر، ما يمثل نسبة ارتفاع قدرها %97 عن الدورة السابقة، كما شهد معرضا يومكس وسيمتكس 2024 مشاركة وحضوراً لافتاً من صناع القرار والمسؤولين وقادة الصناعة، والوفود الرسمية الممثلة للدول المشاركة من مختلف أنحاء العالم، وحظي الزوار والمشاركون بفرصة استثنائية، للتعرف على أحدث التطورات والتقنيات المبتكرة في قطاع الأنظمة غير المأهولة، كما ناقشوا التوجهات المستقبلية لمختلف أشكال هذه الصناعة في المجالات الدفاعية والمدنية والإنسانية والتجارية.

ومن جانبه قال اللواء الركن مبارك سعيد غافان الجابري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «يومكس» «وسيمتكس» والمؤتمر المصاحب: «وفر المعرضان منصة فريدة لكافة الشركات الدولية والمحلية، لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات المتخصصة في قطاعات الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب والروبوتات والذكاء على الاصطناعي».

أهمية

وأوضح أنه على مدار 3 أيام تم تسجيل أرقام قياسية لأعداد وأحجام الصفقات بين المشاركين، الأمر الذي يعكس الأهمية المتزايدة، التي تلعبها هذه الصناعات في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، بالإضافة إلى دورها الحيوي في دعم نمو قطاعات الأعمال التجارية وتطبيقاتها المدنية، للمساهمة في دعم الاقتصادات الوطنية.

وأضاف: «حرصت اللجنة العليا المنظمة لفعاليات المعرضين ومجموعة أدنيك على توفير كافة سبل إنجاح هذه الفعاليات الحيوية وإخراجها بالشكل، الذي يليق بسمعة ومكانة الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي، هذا النجاح الذي لم يكن ليتحقق لولا الدعم الكبير واللامحدود من قبل قيادتنا الرشيدة».

نتائج

ومن جانبه قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «شهدت العاصمة أبوظبي على مدار الأيام الـ 3 الماضية توافد كبرى الشركات العالمية المتخصصة والخبراء وصناع القرار من قارات العالم الخمس، للتباحث في سبل النهوض بواقع ومستقبل قطاعات الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة التدريب والروبوتات والذكاء الاصطناعي، وذلك تحت مظلة معرضي يومكس وسيمتكس 2024».

وأضاف: «سجلت الدورة الـ 6 للمعرضين نتائج قياسية هي الأكبر في تاريخهما، حيث ارتفع عدد الزوار بنسبة %97 مقارنة بالدورة السابقة، كما زادت قيمة الصفقات، التي تم الإعلان عنها خلال فعالياتهما بنسبة %47، الأمر الذي يؤكد المكانة الكبيرة، التي وصل لها المعرضان وقدرتهما على قيادة هذه القطاعات الحيوية على الصعيدين الإقليمي والدولي».

وأعرب عن ثقته بفرق العمل في مجموعة أدنيك، والتي تواصلت جهودها بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، وعلى رأسهم وزارة الدفاع، للبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات للتأكيد على تنافسية المعرضين وتعزيز مكانتها الدولية، وذلك وفق تطلعات القيادة الرشيدة لدعم هذه القطاعات الحيوية وتوظيف معطيات الثورة الصناعية الرابعة لتحقيق معدلات نمو مستدامة للأعوام الـ 50 المقبلة.

وشهدت نسخة معرضي يومكس وسيمتكس 2024 إطلاق 5 مبادرات جديدة، بما في ذلك مسابقة «تحدي البرمجة»، ومنصة «يومكس» التجارية والعروض البرية والبحرية والجوية الحية، ومحادثات «يومكس»، ومسابقة «يومكس نكست جين للابتكار».

وساهم معرضا «يومكس» و«سيمتكس» في توفير منصة للشركات الوطنية والدولية لعرض وإطلاق أنظمتها غير المأهولة المبتكرة، وخلال هذه النسخة تنافست الشركات الإماراتية، ضمن جناح دولة الإمارات، الذي يعد الأكبر من حيث المساحة، التي تزيد على 5200 متر مربع، مع الشركات العالمية، بما يعكس ما وصلت إليه دولة الإمارات من إمكانات وتقدم في قطاع الأنظمة غير المأهولة، وشاركت مجموعة «إيدج»، الشريك الاستراتيجي لمعرضي «يومكس» و«سيمتكس»، بشكل واسع في هذه النسخة.

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