مختبر دبي الذكي المتنقل أنجز 3348 فحصاً في 2023

المصدر: دبي- وائل نعيم

ت + ت - الحجم الطبيعي

أنجز مختبر دبي الذكي المتنقل خلال العام الماضي 3348 فحصاً في كافة التخصصات، وبلغ عدد العينات المستلمة 837 عينة. وأكدت بلدية دبي لــ «البيان» إن مختبر دبي الذكي المتنقل شارك في كافة الفعاليات العالمية، الترفيهية والرياضية وغيرها التي تُقام في إمارة دبي، منها على سبيل المثال القرية العالمية، ومهرجان حتا للعسل، وكأس دبي العالمي للخيول، إلى جانب القيام بحملات ومسوحات دورية لفحص العينات الغذائية المختلفة في مقاصف المدارس والأماكن المزدحمة بالمطاعم على سبيل المثال لاست إكزت والفعاليات المقامة في حدائق دبي.

وحول أبرز الفحوصات والخدمات في مختبر دبي المركزي المتنقل أوضحت بلدية دبي أنه يتم إجراء الفحوصات المكروبيولوجية والكيميائية على المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية ومياه الشرب، بالإضافة إلى فحوصات سلامة الأجهزة الكهربائية وفحوصات الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، وأي احصائيات إضافية وخدمات ممكن الاستفادة منها.

وبينت أن مختبر دبي الذكي المتنقل، يتضمن أكثر من 20 جهازاً وتقنية، تُمكنه من إجراء الفحوصات المكروبيولوجية والكيميائية، وأن المختبر حصل الاعتماد من مركز الإمارات العالمي لمتطلبات المواصفة القياسية العالميةISO/IEC 17025:2017

وأشارت بلدية دبي إلى أن عدد الفحوصات التي انجزها المختبر خلال الثلاثة أعوام الماضية بلغت10 آلاف و 165 فحصاً.

وقامت البلدية مؤخراً بتحديث «مختبر دبي الذكي المتنقل»، الأول من نوعه على مستوى الدولة، والمُصمم بطرازٍ مبتكر، عبر إضافاتٍ جديدة عليه تمثلت بإدخال الفحوصات الكيميائية لمختلف السلع والمنتجات الاستهلاكية، والفحوصات الجيمولوجية المعنية بفحص الأحجار الكريمة.وقالت هند محمود مهابة، مدير إدارة مختبر دبي المركزي في بلدية دبي: وتهدف البلدية من هذه التحديثات إلى تطوير الفحوصات التي يُجريها المختبر وتوسيع حزمة خدماته بما يلبي احتياجات ومتطلبات المتعاملين في إمارة دبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز