24 فحصاً مبتكراً لقياس الانبعاثات الكربونية لمركبات الفجيرة للموارد الطبيعية

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

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كشف المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية قيام المؤسسة ممثلة بقسم الرقابة وحماية البيئة، بتنفيذ عمليات دورية لفحص المركبات التابعة لها لقياس نسبة الانبعاثات الكربونية باستخدام أحدث التقنيات المطورة، وذلك تزامناً مع اليوم الدولي للطاقة النظيفة.

ولفت إلى استخدام المؤسسة جهاز (تيستو 340) المبتكر لقياس الانبعاثات الناتجة عن عوادم المركبات، وذلك بالتعاون مع شركة(اس بي اس)، وذلك يأتي تماشياً مع أولويات المؤسسة الاستراتيجية في مكافحة تغير المناخ والمحافظة على البيئة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار قاسم أن عملية قياس الانبعاثات ستتم بشكل دوري حيث سيقوم الفريق المختص بإجراء 24 فحصاً خلال العام، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى بناء قاعدة بيانات وتحليلات مفصَّلة تُجمَع مثل الانبعاثات بالكيلومترات، ونوع السيارة، وسنة الطراز، والحمولة، وغيرها، مما يسهم في وضع توصيات للحد من آثار تلوُّث الهواء الناجم عن مركبات المؤسسة.

وأردف بأن الجهاز يعمل على كشف عيوب المركبة المتسببة في ارتفاع نسبة الانبعاثات ومن ثم قياسها ومعالجتها حتى تكون ضمن النسب المسموح بها، مضيفاً أنه عبر هذه التقنية، تكون المؤسسة قادرة على قياس الانبعاثات بدقة، وفي الوقت الفعلي وذلك بهدف الارتقاء بمستويات جودة الهواء وحماية المجتمع.

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