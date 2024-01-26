منصور بن محمد: ملتزمون بدعم وتمكين شركاء دبي من القطاع الخاص

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، التزام دبي بدعم وتمكين شركائها من القطاع الخاص من خلال توفير أفضل بيئة أعمال في العالم.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «شهدت اليوم افتتاح مركز مرسيدس بنز الجديد في حي دبي للتصميم والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة».

وأضاف سموه: «نبارك لمجموعة قرقاش وشركة مرسيدس بنز افتتاح هذا المشروع الذي يعكس الشراكة القوية بين دبي وقطاع السيارات الفاخرة ومكانتها كلاعب محوري في هذا القطاع».

وتابع: «ملتزمون بدعم وتمكين شركاء دبي من القطاع الخاص من خلال توفير أفضل بيئة أعمال في العالم بما يساهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

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