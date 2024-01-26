مرصد الختم الفلكي يصور 4 كويكبات تحمل أسماء عربية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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قام مرصد الختم الفلكي في صحراء أبوظبي بتصوير 4 كويكبات في السماء سميت بأسماء فلكيين عرب من قبل الاتحاد الفلكي الدولي، الذي يقوم بإعطاء الكويكبات التي تكتشف حديثاً تسمية مؤقتة مثل (2002AT4) وتتألف من سنة الاكتشاف ثم يتبعها رموز من حروف ترمز إلى نصف الشهر الذي تم فيه الاكتشاف ثم رقم متسلسل يدل على تسلسل هذا الجرم عن البقية المكتشفة في نفس الفترة، وعندما يتم تأكيد مدار الكويكب فإنه يُعطى رقم دائم.

وقام المرصد بتصوير كويكب «يوسف ملان»، ويحمل الرقم (33903) نسبة للفلكي المغربي الدكتور يوسف ملان، تقديرا لأعماله في متابعة الأجرام الصغيرة ومتابعة نشاط المذنبات، كما تمكن المرصد من تصوير كويكب «شداد»، ويحمل الرقم (33444) نسبة للفلكي السوداني الدكتور معاوية شداد، تقديرا لأعماله في متابعة سقوط الكويكب 2008 TC3 في السودان، والأبحاث التي تبعت ذلك.

كما قام المرصد بتصوير كويكب «عودة» الذي يحمل رقم (34786) نسبة للفلكي محمد عودة، تقديرا لأعماله في إنشاء وتشغيل شبكة الإمارات لرصد الشهب والنيازك، وإدارة مرصد الختم الفلكي فيما لم يتسن تصوير كويكب "سحيسح"، الذي يحمل رقم (362238) نظرا لخفوته، وسمي نسبة للمغربي الدكتور طه سحيسح.

ويعرّف علماء الفلك الكويكب بأنه كوكب صغير يتخذ مداراً حول الشمس أو حول أحد الأجرام الكونية مثل كواكب المجموعة الشمسية، وتطلق هذه التسمية غالباً على تلك الموجودة في حدود المجموعة الشمسية الداخلية، أُطلقَت تسمية كويكب تاريخياً على أي جرم فلكي يتخذ الشمسَ مداراً له، وليس لمداره الشكل الدائري المتوفر للكواكب، وهناك الملايين من الكويكبات بأحجام متنوعة ومختلفة، ويعتقد أن كثيرا منها يعود أصله إلى بقايا متشظية من الكواكب المصغرة، وهي أجرام تشكلت في بداية عمر الشمس عندما كانت سديماً، لكنها لم تحصل على الفرصة لتكبر كما الكواكب الأخرى، ويشير علماء الفلك إلى أن الغالبية العظمى من الكويكبات المعروفة في وقتنا الحاضر قابعة فيما يسمى بحزام الكويكبات بين المريخ والمشتري، أو مشتركة في مدارها مع مدارات الكواكب مثل كوكب المشتري.

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