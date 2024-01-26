غداً.. فرصة سقوط أمطار في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، يصبح غائماً، وتتخلله بعض السحب الركامية على الجزر، وبعض المناطق خاصة الساحلية والشمالية، مع فرصة سقوط أمطار بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط تدريجياً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار.

وحركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والموج في الخليج العربي متوسط يضطرب تدريجياً ليلاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:29، والمد الثاني عند الساعة 04:06، والجزر الأول عند الساعة 21:00، والجزر الثاني عند الساعة 07:59.

وفي بحر عمان الموج خفيف إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:08، والمد الثاني عند الساعة 23:39، والجزر الأول عند الساعة 16:55، والجزر الثاني عند الساعة 05:39.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 18 75 20

دبي 29 20 70 15

الشارقة 28 17 75 20

عجمان 29 20 80 25

أم القيوين 28 16 85 30

رأس الخيمة 27 18 75 25

الفجيرة 27 19 70 35

العـين 28 17 55 15

ليوا 28 15 70 20

الرويس 27 17 75 25

السلع 28 15 75 20

دلـمـا 27 17 80 35

طنب الكبرى 25 19 75 40

طنب الصغرى 25 19 75 40

أبو موسى 25 19 75 40.

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