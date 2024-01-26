عبدالله بن زايد: في اليوم الدولي للطاقة النظيفة.. الإمارات لا تزال ماضية بالتزامها بتحقيق مستقبل أكثر استدامة

المصدر: وام

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أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، التزام دولة الإمارات بتحقيق مستقبل أكثر استدامة.

وقال سموه، بمناسبة اليوم الدولي الأول للطاقة النظيفة: "باعتبارها شريكاً في تيسير إعلان اليوم الدولي للطاقة النظيفة بالتعاون مع بنما، لا تزال دولة الإمارات ماضية في التزامها بتحقيق مستقبل أكثر استدامة".

وأضاف سموه: "سنواصل العمل مع الدول الأخرى لتحقيق التحول العادل للطاقة واعتماد حلول مبتكرة للتعامل مع تداعيات التغير المناخي".

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