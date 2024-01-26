«طرق دبي» تمدد فترة التسجيل للمشاركة في جائزة دبي للنقل المستدام بدورتها 13

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن تمديد فترة التسجيل وتلقي الطلبات للمشاركة في جائزة دبي للنقل المستدام بدورتها الثالثة عشر حتى الـ 15 من مارس 2024، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة، من داخل الدولة ومن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للتسجيل والمشاركة في فئات الجائزة.

ويأتي تمديد فترة التسجيل وتلقي الطلبات للمشاركة في جائزة دبي للنقل المستدام بدورتها الثالثة عشر حرصا على إعطاء المهلة الزمنية الكافية للراغبين بالمشاركة في الجائزة، فضلاً عن توسيع نطاق المشاركة في كل من: فئة المبادرات، وفئة البحث والتطوير لتشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي يؤكد مساعي الهيئة في دعم رؤية إمارة دبي في استشراف مستقبل النقل المستدام، عبر تبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية، ومواكبة أحدث التقنيات والابتكارات الصديقة للبيئة.

وسيستمر تلقي طلبات المشاركة من الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة في مجتمع الأعمال بالإضافة إلى المدارس والجامعات وجمعيات النفع العام المختلفة في المنطقة، حيث سيكون آخر موعد لاستلام طلبات المشاركة في الجائزة بجميع فئاتها هو الـ 15 مارس المقبل. وستتولى اللجنة التحكيمية للجائزة إجراء عملية التقييم المطلوب للمشاركات، على أن يتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة بجميع فئاتها في الربع الثاني من العام 2024.

وتدعو الهيئة جميع الراغبين في المشاركة والتسجيل في الجائزة بجميع فئاتها، إلى دخول الموقع الإلكتروني للجائزة(www.rta.ae/dast)، وكذلك التواصل عبر البريد الالكتروني: info.dast@rta.ae، أو التواصل على الرقم التالي: 8009090.

والجدير بالذكر أن اللجنة العليا المنظمة لجائزة دبي للنقل المستدام في هيئة الطرق والمواصلات أعادت هيكلة فئات الجائزة وجوائزها في الدورة الثالثة عشر، هي كالآتي:

1. فئة المبادرات: وتندرج تحت هذه الفئة خمس جوائز، هي: جائزة النقل المستدام المتميز، وجائزة المبادرات في إدارة التنقل، وجائزة المبادرات في سلامة التنقل، وجائزة المبادرات في الحفاظ على البيئة، وجائزة المبادرات المتعلقة بأصحاب الهمم، وبالإمكان المشاركة في تلك الفئة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

2. فئة البحث والتطوير، وتنرد تحت هذه الفئة جائزتنا، هما: جائزة أفضل بحث/ مشروع طلابي، وجائزة أفضل بحث/مشروع أكاديمي. وبالإمكان المشاركة في هذه الفئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

3. فئة التكريم الخاص، ويندرج تحت هذه الفئة 3 جوائز، هي: جائزة أفضل استشاري مع الهيئة في مجال الاستدامة، وجائزة أفضل مقاول مع الهيئة في مجال الاستدامة، وجائزة أفضل شريك مع الهيئة في مجال الاستدامة، وتقتصر المشاركة في هذه الفئة على المشاركين من داخل دولة الامارات.

وتعد جائزة دبي للنقل المستدام تطبيقا عمليا لاستراتيجية هيئة الطرق والمواصلات الساعية إلى تعزيز العمل برؤيتها المتمثلة بـ الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام، بما يتلاءم والتطور الحاصل في إمارة دبي في كافة القطاعات التجارية والاقتصادية والسياحية والعقارية وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى.

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